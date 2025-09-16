Ciencia y Tecnología: Alumnos exponen sus trabajos en la feria provincial

Con casi 70 trabajos, comenzó este lunes en el Centro de Educación Física N°1 la instancia provincial de la Feria de Ciencia y Tecnología. Durante el acto inaugural, la ministra de Educación Práxedes López destacó el crecimiento de esta fiesta del conocimiento. Una vez concluida la muestra (mañana) se seleccionarán los 18 trabajos que pasarán a las instancias nacionales a realizarse en octubre y noviembre.

“Esta es una fiesta que hacemos con mucho compromiso porque significa un crecimiento exponencial para los alumnos”, dijo la Ministra durante el acto inaugural y además consideró que este logro es posible gracias al apoyo de los docentes, las familias y la comunidad educativa en general que siempre acepta este tipo de desafíos. “Estamos en el camino correcto y hemos encontrado personas que lo hacen posible”, marcó.

En el mismo sentido, el coordinador de Ciencia y Tecnología Gustavo Berbere aseguró que esta es una muestra impresionante en la que se encuentran trabajos que van desde educación ambiental, emocional, el Iberá, cuestiones que tienen que ver con la tecnología y la ingeniería. “Todos los trabajos se realizaron mediante método Steam que es una forma de trabajar de manera integrada”, explicó y contó que para que esto sea posible “tuvimos que recorrer la provincia con formaciones docentes para que los educadores puedan conocer en profundidad el método steam”.

Confirmó además, que en los últimos años se dio un notable crecimiento en ferias escolares, y en ferias zonales, “Este año tuvimos 1100 escuelas registradas en la instancia escolar. El número de trabajos superó los 9500 y participaron 170 mil alumnos”, contó Berbere y remarcó que en el 2024 fueron 130 mil alumnos con 6500 trabajos y en el 2023 fueron 110 mil alumnos y más de 6 mil trabajos. Luego comentó que este año se inscribieron a la instancia zonal de valoración, 400 trabajos. “En el 2024 fueron 320 trabajos y en el 2023 más de 250”.