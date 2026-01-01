El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la zona de la Av. Costanera (Sur) Juan Pablo II. El vehículo fue secuestrado y el conductor resultó demorado.

La Municipalidad de Corrientes informa que este lunes por la mañana se produjo un incidente con un colectivo que se encontraba secuestrado por infracciones varias en la zona de la Av. Costanera (Sur) Juan Pablo II.

La situación se disparó cuando el conductor, en su intento por fugarse con el vehículo de gran porte, puso en peligro la vida de inspectores y de las personas que pasaban por el lugar, para terminar colisionando a tres móviles de la Dirección General de Tránsito.

Desde el área se indicó que si bien el personal municipal resultó ileso, el colectivo arrolló a dos motocicletas de patrulla y a una camioneta utilitaria en la intersección de calle Lavalle y Suipacha.

Los inspectores solicitaron presencia policial, que demoraron al conductor del colectivo, que fue trasladado a la Comisaría 2ª, en tanto que el vehículo fue secuestrado y trasladado a la base Esperanza.

El incidente se originó cuando el conductor del micro particular intentó huir con el vehículo secuestrado por diversas infracciones.

En el lugar se apersonó el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, quien hizo un llamado a “los vecinos a respetar la autoridad del personal de Tránsito que está en funciones en las calles, ya que los mismos buscan el ordenamiento y la seguridad de conductores y peatones que circulan por la ciudad”.