Este sábado a las 21,30 el gobernador Juan Pablo Valdés tendrá a cargo el corte de cintas que abrirá paso al Carnaval Provincial de Corrientes 2026 en el corsódromo «Nolo Alías» ubicado en la zona del Perichón en la ciudad Capital. Esta nueva edición contará con mejoras importantes de accesibilidad, logística y servicios, como ser, entre muchos otros, accesos, estacionamientos, baños e iluminación, inversión que el Gobierno de Corrientes apostó para poner en valor a este escenario carnestolendo, consolidando este evento cultural como una de las principales plazas de eventos del país y un motor clave para la economía local, revalidando así el título de «Capital Nacional del Carnaval».

Es así que este jueves, el Gobierno de Corrientes terminaba los ajustes finales de cara al inicio del Carnaval Provincial 2026, intensificando trabajos de infraestructura en el Corsódromo «Nolo Alías», con el objetivo de mejorar la experiencia de comparseros, turistas y público en general, y seguir posicionando a la provincia como un destino turístico y cultural de referencia.

En ese marco, el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, destacó que la temporada de verano ya se vive a pleno en toda la provincia, con una agenda de eventos que impulsa la actividad económica. “Corrientes tiene una agenda de eventos de verano muy importante, que sin duda son una motorización para nuestra economía, porque muchos turistas nos eligen para venir a celebrar y participar de nuestras fiestas”, afirmó.

En relación al Carnaval en la capital provincial, Fornaroli subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial en los trabajos que se ejecutan en el Corsódromo, con mejoras que buscan brindar mayor comodidad y calidad a quienes asisten. Según explicó, se trata de intervenciones que abarcan iluminación, estacionamiento, espacios para comparseros y sanitarios, lo que convierte al predio en un espacio único en la región. “Es una serie de tareas que lo hacen un corsódromo distinto y que lo posiciona, sin dudas, como una de las plazas de eventos más importantes de la Argentina”.

El funcionario remarcó además que los trabajos son parte de una planificación progresiva, que se inició el año pasado con mejoras en tribunas y continuará en futuras etapas. En ese sentido, señaló que el Corsódromo no solo cumple una función cultural, sino también económica, al generar empleo directo e indirecto.

“Las ciudades y los países del mundo se disputan ser plazas de eventos, y nosotros tenemos con nuestro corsódromo la posibilidad de ser una plaza importante para la Argentina”, expresó. Juan Pablo Fornaroli, con respecto a las expectativas dijo: “Corrientes tiene una agenda de eventos de verano muy importante, que sin duda son una motorización para nuestra economía, porque muchos de los turistas nos eligen en esta temporada para venir a celebrar y a participar de nuestras fiestas”.

También subrayó el trabajo articulado de distintas áreas del Estado durante los carnavales, con la participación de los ministerios de Coordinación y Planificación, Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social, Juventud y otros organismos, garantizando la organización integral del evento.

En relación al mensaje del gobernador Juan Pablo Valdés al Gabinete provincial, el ministro indicó que la premisa es clara: “Eventos que sean atractivos para los turistas, pero también para los correntinos, y que generen puestos de trabajo”. Según explicó, cada noche de carnaval moviliza una gran cantidad de empleo directo e indirecto, con fuerte participación de jóvenes, por lo que el desafío es “elevar cada vez más la vara en la organización y la gestión artística”.

Valor cultural y social

Finalmente, Fornaroli destacó el valor cultural y social del Carnaval correntino. “Venir al carnaval es conectarnos con nuestra cultura, nuestras emociones y nuestra esencia como correntinos”, expresó el ministro secretario general, invitando a turistas y vecinos a participar de una de las fiestas más representativas de la provincia, que año a año consolida a Corrientes como Capital Nacional del Carnaval.

Mejor infraestructura

Por su parte, el subinterventor del INVICO, Mario Piñeyro, brindó detalles técnicos sobre los trabajos ejecutados en el Corsódromo Provincial «Nolo Alías». Destacó que el Gobierno de Corrientes volvió a apostar al Carnaval con una inversión significativa en accesos y estacionamiento. “Este año quienes asistan se van a encontrar con una entrada nueva, de doble vía, que desemboca en un estacionamiento con un círculo pavimentado de 740 metros de concreto, con capacidad para aproximadamente 1.000 vehículos, zona iluminada con luces led alimentadas con energía solar, mediante paneles colocados en el lugar.”, explicó.

Piñeyro también remarcó la solución definitiva a un problema histórico del predio: el drenaje pluvial. “Antes nos caía una lluvia horas antes del carnaval y teníamos agua en las cabeceras. Hoy contamos con un sistema de drenaje que evacúa rápidamente”, afirmó, detallando además la construcción de canales y pendientes que garantizan el escurrimiento del agua.

Entre las mejoras, se sumaron 16 baños contenedores más dos exclusivos para comparseros, equivalentes a unos 300 baños químicos, duplicando la capacidad del año anterior. A esto se agrega la instalación de paneles solares en el nuevo estacionamiento, que abastecen la iluminación y los sanitarios del sector, en línea con el uso de energías renovables impulsado por el Gobierno Provincial.

“La indicación del Gobernador fue clara: mejorar el acceso y el estacionamiento para darle comodidad al correntino, al turista y al comparsero”, sostuvo Piñeyro, quien también destacó la creación de salidas de emergencia y el fortalecimiento del dispositivo sanitario, con ambulancias, salas de auxilio y presencia permanente de Salud Pública.

Los trabajos demandaron la intervención de más de 200 operarios en el último mes, sin contar la actividad que se desarrolla en los galpones de las comparsas. En ese sentido, Piñeyro resaltó que el Carnaval constituye “una industria sin chimenea”, que involucra a herreros, electricistas, talleristas y múltiples profesionales, generando empleo directo e indirecto cada noche para más de 300 personas.