Comienza un fin de semana a pura música, carnaval y actividades en las playas

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Corrientes ofrece un abanico de actividades culturales, recreativas y deportivas gratuitas para disfrutar en familia o con amigos. Recorridos turísticos, carnavales y playas forman parte de las alternativas para vivir a pleno el verano en la capital correntina.

La Municipalidad de Corrientes propone una serie de actividades gratuitas y al aire libre para disfrutar del verano en la ciudad.

La agenda comienza este viernes 30 de enero, como ya es tradicional, con la Feria de Artesanos, que se desarrollará de 9 a 21 horas en la plaza Cabral, sobre la peatonal Junín. Allí, vecinos y visitantes podrán recorrer los stands y adquirir productos artesanales elaborados en cuero, madera, tejidos, plantas y artículos regionales.

En la playa Arazaty II (costanera Juan Pablo II y Las Heras) se dictarán clases de natación gratuitas, de 8 a 9 horas (de 16 años en adelante) y de 9 a 10 horas (de 7 a 15 años). Para mayor información e inscripciones, los interesados deben comunicarse al 3794-596271.

El sábado 31 de enero desde las 8 horas, en playa Molina Punta (Las Margaritas y rio Paraná) se dictarán clases de entrenamiento funcional abiertas a todo público.

En el mismo sector, desde las 10, se realizará la Experiencia Kayak, con prácticas gratuitas destinadas a quienes deseen iniciarse en esta actividad, en la zona comprendida entre Las Margaritas y el río Paraná. La propuesta es abierta a todas las edades.

Por la tarde, desde las 18, en la playa Molina Punta (Las Margaritas y el río Paraná) se desarrollará la actividad “Fútbol Burbuja para niños”.

Tanto el sábado como el domingo la Feria de Artesanos se trasladará a la Costanera Sur, en la intersección de Juan Pablo II y Las Heras, donde funcionará de 9 a 22 horas.

Desde las 18 horas, el sábado habrá clases gratuitas de tejo en la playa en Arazaty, en avenida Costanera Juan Pablo II y Las Heras; en este mismo sector tanto el sábado como el domingo desde las 18 habrá Fútbol y Voley Waliki, una jornada de entrenamiento y diversión para todas las edades. En Arazaty II, avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea, se desarrollarán entrenamientos de calistenia, orientados a fomentar el ejercicio al aire libre.

Desde las 19, en la playa Arazaty (avenida Costanera Juan Pablo II y Las Heras) se podrá disfrutar de un nuevo encuentro de Zumba Gold.

En el mismo horario, tendrá lugar una nueva edición del circuito turístico “Descubrí Corrientes”, con un recorrido guiado por el circuito histórico del Paseo Arazaty. El punto de encuentro será la señalética Corrientes de la playa Arazaty (costanera y General Paz), la actividad se extenderá hasta las 21 horas, con guías municipales que acompañarán el trayecto. Los cupos son limitados, y para participar los interesados deberán registrar su inscripción a: bit.ly/descubrictes

After carnaval

El sábado desde las 21 Corrientes comenzará a vivir una de las máximas celebraciones populares que identifica al ser correntino con el inicio del Carnaval Provincial 2026 en el corsódromo Nolo Alías (Ruta 12 y Perichón Corrientes).

Las entradas se pueden adquirir en norteticket.com o bien en Centenario Shopping Mall.

El domingo 1 de febrero, una interesante propuesta para disfrutar del atardecer en el río con buena música llegará de la mano de Paraná After a partir de las 18 en la playa Islas Malvinas I (costanera General San Martín y Tomás Edison) con la actuación de DJ Set.

El domingo también la propuesta continuará con actividades recreativas y deportivas en la costanera. Desde las 18 horas, en playa Arazaty, se dictarán nuevamente clases gratuitas de tejo, mientras que a las 19 horas será el turno de Zumba Gold, ideal para disfrutar en familia y al aire libre.