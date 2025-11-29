El cronograma salarial correspondiente a noviembre se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre, según lo anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales. Este mes se aplica un nuevo incremento en el básico, acordado en la Mesa Paritaria de principios de año.

El lunes 1° de diciembre se pagará entonces a los trabajadores de Higiene Urbana; en tanto que el martes 2 de diciembre será el turno de los agentes cuyos DNI finalicen en 0 y 1; el miércoles 3 continuará con el pago a quienes tengan DNI que terminen en 2, 3 y 4; el jueves 4, a DNI terminados en 5 y 6. El cronograma concluirá el viernes 5 de diciembre con documentos finalizados en 7, 8 y 9.

NEIKE

Asimismo, el titular del Ejecutivo municipal detalló que los agentes Neike bancarizados tendrán depositados los salarios en sus respectivas cuentas bancarias este mismo lunes 1° de diciembre, dinero al que podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, en el primer día, lunes 1° de diciembre, se pagará a los trabajadores con DNI terminados en 0, 1 y 2; luego, seguirá el martes 2 de diciembre con agentes que tengan DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6, para concluir el miércoles 3 de diciembre, con los trabajadores que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9

En tanto que los Neike bancarizados, pero que aún no tengan tarjetas de débito, podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes de av. Teniente Ibáñez 1826. Este segmento de trabajadores deberá regirse por el cronograma con terminación de DNI detallado anteriormente y que va del lunes 1° de diciembre al viernes 5 de diciembre.