El cronograma salarial se extenderá hasta el 7 de noviembre -hay feriado bancario en medio-, según lo anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales. Los haberes tendrán un incremento acordado en mesa paritaria de septiembre.

Este 31 de octubre se pagará a los trabajadores de Higiene Urbana. En tanto que, tras el fin de semana, el lunes 3 de noviembre continuará con los agentes con Documento Nacional de Identidad (DNI) que culminen en 0 y 1; el martes 4 de noviembre se abonará a municipales con DNI que finalicen en 2, 3 y 4; el miércoles 5 de noviembre, con DNI terminados en 5 y 6.

En tanto que el jueves 6 de noviembre es el Día del Bancario, por lo cual no habrá actividad bancaria y el cronograma concluirá entonces el viernes 7 de noviembre con documentos finalizados en 7, 8 y 9.

NEIKE

Asimismo, el titular del Ejecutivo municipal detalló que los agentes Neike bancarizados tendrán depositados los salarios en sus respectivas cuentas bancarias este mismo viernes 31 de octubre, dinero al que podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el jueves 31 de octubre se pagará a los trabajadores con DNI terminados en 0, 1 y 2; seguirá el lunes 3 de noviembre, para los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y concluirá el martes 4 de noviembre con los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto que los Neike bancarizados, pero sin tarjeta de débito, podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes de Teniente Ibáñez 1826. Este segmento de trabajadores deberá regirse por el cronograma por terminación de DNI detallado anteriormente y que va del viernes 31 de octubre al viernes 7 de noviembre.