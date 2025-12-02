Con dos publicaciones propias, Educación fortalece la enseñanza de la Geografía y la Historia de Corrientes

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, presentó esta mañana los libros “Momentos Estelares de la Historia de Corrientes” y “Corrientes: dimensión económica del espacio geográfico” con sus correspondientes cuadernillos con propuestas para el aula. Estas publicaciones están destinadas a estudiantes del nivel secundario y superior.

Las publicaciones presentadas este lunes en el salón Verde de Casa de Gobierno garantizan por un lado, la incorporación de la enseñanza de la historia y la geografía de Corrientes en la escuela secundaria, puesto que éstas no se encuentran totalmente contemplada en los diseños curriculares actuales. Los contenidos planteados son fundamentales para que los estudiantes puedan comprender su identidad local, su territorio, valorar su patrimonio cultural y los recursos naturales, entender el desarrollo económico y fundamentalmente fortalecer el sentido de pertenencia, amando, cuidando y difundiendo la provincia.

Por otro lado, estos trabajos apuntan a fortalecer las instituciones educativas con materiales pedagógicos elaborados por especialistas en la temática. Para ello se trabajó en redes interinstitucionales con la junta de Historia de la Provincia de Corrientes, la Junta de Geografía de la Provincia de Corrientes, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Conicet.

“Hoy es un día maravilloso porque estos libros vienen a enriquecer al nivel secundario y a la formación de los docentes en los institutos superiores”, dijo la ministra de Educación Práxedes López quien además contó: “Esto es algo que lo pensé cuando empezó mi gestión y se realizó. A veces uno tiene la idea pero no tiene el equipo y yo tuve un equipo maravilloso acompañando. Donde no hay equipo no se puede construir nada”.

En referencia al libro Momentos Estelares de la Historia de Corrientes desarrollado en articulación con la Junta de Historia, la Ministra consideró: “Es el resultado de un trabajo riguroso y muy respetuoso del pasado, para que los estudiantes puedan acceder a los hechos, protagonistas y procesos que dieron forma a la provincia, centrado en la segunda mitad del siglo XIX. Es una invitación a conocer quiénes somos e imaginar quienes podemos llegar a ser”.

También celebró la presentación del libro “Corrientes, Dimensión Económica en el Espacio Geográfico”. “Esto va a permitir que el alumno tome el camino que quiera y pueda colaborar con el crecimiento de la provincia. Este libro es una herramienta valiosa que permite pensar a Corrientes desde sus potencialidades, desafíos y oportunidades reales de crecimiento”, dijo.

Vale señalar que estos libros estarán acompañados por una guía de actividades elaborada por la Dirección de Planeamiento y la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales. “Los equipos del Ministerio van a llegar a las Escuelas para acompañar a los docentes y para despertar en los estudiantes la curiosidad, el espíritu crítico y el amor por la tierra que habitamos”, adelantó.

A su turno el presidente de la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes Enrique Deniri hizo un reconocimiento especial a la ministra Práxedes López y resaltó “este es el tercer trabajo que realizamos después de más de 20 años, y es posible gracias a la capacidad de visión de la Ministra que, gracias a que tiene mucho conocimiento docente escuchó y aceptó lo que le queríamos proponer, que era llevar a la escuela secundaria la historia de Corrientes”. En el mismo sentido destacó el trabajo del equipo conformado por cinco historiadores correntinos y resaltó también el trabajo del director de Planeamiento e Investigación Educativa Julio Simonit y la profesora Marquevich.

“En cuento a lo político, el libro toma la época de Pujol que es la década en la que se destaca el tema del Puerto como cuestión económica y técnica. En materia de guerra habla de la historia del ejército de Corrientes que fue el que peleó la guerra del Paraguay”.

Por su parte el coordinador de Investigación y Desarrollo Tecnológico – Estación Experimental Corrientes Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) Ditmar Kurtz consideró que este material aparece en un momento clave donde la educación y el desarrollo productivo necesitan el diálogo y necesitan el intercambio “este material ofrece una síntesis clara y rigurosa y de alcance territorial de los sistemas que caracterizan a Corrientes”, comentó en tanto agregó que el libro aporta una mirada integral del entramado productivo es decir del uso de los recursos naturales que distinguen a la provincia y lo hace con un informe integral y actualizado, con ilustraciones fotografías y cartografía temática”

