2 diciembre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-105126-800

Docentes de escuelas técnicas se reunieron en la capital correntina

@ctesnot 28 noviembre, 2025
imagen-104995-800

Vicerrectores de nivel Superior recibieron su decreto de titularización

@ctesnot 25 noviembre, 2025
imagen-104997-800

Alistan el cierre de Ciclo Lectivo de los CDI Provinciales

@ctesnot 25 noviembre, 2025

Te pueden interesar

67ceb22f-a9e5-3428-951e-d6e90620e3ed-800

La Municipalidad realizó testeos y una charla de concientización sobre el HIV

@ctesnot 2 diciembre, 2025
imagen-105166-800

Con dos publicaciones propias, Educación fortalece la enseñanza de la Geografía y la Historia de Corrientes

@ctesnot 2 diciembre, 2025
imagen-105164-800

Salud Pública recuerda la importancia de tener todas las vacunas del calendario de vacunación

@ctesnot 2 diciembre, 2025
imagen-105163

Santa Ana se prepara para celebrar los 288 años de su fundación

@ctesnot 2 diciembre, 2025