En un esfuerzo conjunto con el sector privado, el gobierno dispuso por 16º año consecutivo las compras con precios promocionales para los útiles en distintas localidades, un beneficio que rige sumado a los importantes descuentos que se instrumentan a través del Banco de Corrientes. A pocos días de comenzar las clases, el gobierno provincial confirmó también que se otorgarán beneficios complementarios, como la ayuda escolar anual.

El gobierno de la provincia, en compromiso con fortalecer el salario de los trabajadores de la administración pública, ratificó la vigencia una nueva edición de la Canasta Escolar, que en esta edición mantendrá los precios de 2025 para los kits de niveles primario y secundario, en tanto que para el Kit escolar incluso redujo su valor. Se trata de un 28% de descuento en los precios respecto de los precios de lista vigentes en el mercado, a través del programa que dispone la posibilidad de la compra de útiles para los alumnos de los distintos niveles educativos con precios bajos, en virtud a un esquema de articulación público-privado.

Se trata de unos 24 comercios adheridos del rubro librería, distribuidas en distintas localidades: Capital, Mercedes, Bella Vista, Alvear, Curuzú Cuatiá, Goya, Santa Lucía y Esquina.

El gobierno ha hecho un gran esfuerzo para sostener los precios de la canasta escolar del año pasado, incluso se redujeron los del kit de jardín de infantes. El descuento ronda el casi un 30% menos en la compra respecto de los precios de lista de los útiles, que incluyen 15 artículos en el kit del nivel inicial, 13 útiles básicos para la primaria y 12 para la secundaria, con un monto de $12.999 hasta el 31 de marzo.

En Capital, los comercios adheridos son Librería Red en sus distintas sucursales, Librería Rivadavia, La Llave del Chaco, Distribuidora Claudio, Casa Cañas, Tinta y Papel, Papelera Marano y Papelera Libertad. En tanto en San Luis del Palmar se pueden encontrar las canastas en Librería Rivadavia, en Librería Tío Rico en Alvear, en Papelitos, Librería Estrada y Sonidos en Curuzú Cuatiá, en Drugstore 2 de Goya, en librerías Minerva y Corrientes de Bella Vista, en El Chapulín Colorado y Librería Luna de Mercedes, en el comercio de Liliana Enriquez de Santa Lucía y en la Librería Don Quijote de Esquina.

El sector privado correntino entendió y acompañó el esfuerzo que realiza el Gobierno de Corrientes para ofrecer descuentos y mejoras para sus trabajadores y familias, provocando también un importante movimiento económico en el mercado local. Además desde la cartera económica provincial se encuentran alistando aumentos de sueldos para marzo.

En paralelo, se trabaja en el monto para la ayuda escolar anual de este año, por hijo en edad escolar de cada agente de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados; un beneficio que en 2025 fue de $200.000.

“La decisión del gobernador Juan Pablo Valdés es realizar el esfuerzo y llevar adelante estas acciones que permitan acompañar a los trabajadores y sus familias en el inicio del ciclo lectivo y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los correntinos”, expresaron desde el gobierno.