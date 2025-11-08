Con más de 100 canillas de cerveza artesanal, se desarrolla el Oktober Fest del Litoral

En el parque Mitre -sobre la calle Pilú Gómez- se desarrolla una nueva edición de este evento que invita a degustar las mejores cervezas artesanales de la región. De 21 a 3, vecinos y turistas podrán acercarse hasta el espacio público y disfrutar también de una variedad de opciones gastronómicas y shows en vivo.

Ni la inclemencia climática fue impedimento para vivir una noche a pura música, compartir con amigos y disfrutar de las mejores cervezas artesanales de la región en lo que es el Oktober Fest del Litoral, que tiene como escenario el parque Mitre. Este sábado se desarrollará la segunda y última jornada de esta edición con la presencia de más de 100 canillas para degustar.

El secretario de Turismo y Deporte del municipio, Juan Esteban Braillard Poccard, se mostró feliz por los resultados de esta propuesta «en el marco de un trabajo tan importante que venimos llevando adelante con la Cámara de Cerveceros, que empezó hace ocho años, con algo muy chiquito, con un puñado de emprendedores en una terraza de la costanera y hoy estamos hablando de más de 40 cerveceros locales ya afiliados, trabajando dentro de la Cámara y con otros cerveceros de la región para llevar adelante estos eventos tan lindos”.

En esta edición, el funcionario señaló que “participan 22 emprendedores cerveceros, exponiendo sus productos con más de 100 canillas, además de 15 gastronómicos locales que siempre acompañan los eventos de la Municipalidad”.

Braillard Poccard destacó que este tipo de eventos “son espacios de generación genuina de trabajo; desde el municipio estamos acompañando a los emprendedores, en un trabajo conjunto entre el sector público y privado, posicionando a la ciudad de Corrientes como sede de una de las fiestas cerveceras artesanales más importantes de la región”.

Por su parte, Martín Morel quien recientemente asumió como presidente de la Cámara de Cerveceros de Corrientes, destacó el acompañamiento del público en esta nueva edición del Oktober Fest del Litoral, más allá de las inclemencias climáticas. El joven emprendedor destacó el trabajo conjunto con el municipio capitalino, “venimos trabajando hace bastante tiempo, dándonos el acompañamiento y un espacio para poder crecer”.

Morel invitó a los vecinos y turistas a sumarse a la segunda jornada de esta fiesta, este sábado desde las 21 hasta las 3, que contará con degustaciones de variadas cervezas artesanales, además del patio gastronómico y shows en vivo para disfrutar.

Para hoy están previstas las actuaciones de Dj Walter, la comunidad alemana con banda de música tradicional, pinchado de barril, la banda de rock «Quantun Quark» y Dj Armani.