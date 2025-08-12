Con una velada artística, se inauguró la puesta en valor del Centro Cultural de Ituzaingó

En la víspera del 161° aniversario de Ituzaingó, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este lunes las obras de puesta en valor del Centro Cultural de dicha ciudad. En ese marco, se llevó adelante la velada artística «Hermanos del Vera», nombre del programa provincial a través del cual se concretó la iniciativa por primera vez en el interior y que proyecta más intervenciones en otros espacios culturales de diferentes lugares de Corrientes. Así fue que en la ocasión se estrenó la obra inédita “Centro Cultural Ituzaingó Renace”, bajo dirección de Edu Gondell y María Laura Cattalani con gran elenco local y artistas invitados como Juan Rodó y Los de Imaguaré.

El programa de refacción y puesta en valor de salas y teatros del interior de Corrientes ideado por el Teatro Oficial Juan de Vera con apoyo del Gobierno de la Provincia, tiene por objetivo ofrecer refacciones y equipamiento para la puesta en valor de los espacios culturales del interior provincial, propiciando mejoras en dichos espacios a fines de seguir promoviendo la circulación de contenidos culturales de la comunidad y de otros puntos del país en cada localidad.

Al tomar la palabra, Gustavo Valdés expresó ante los presentes que “estuvimos inaugurando obras fundamentales para Ituzaingó, estábamos trabajando en cosas que sirven y curan” y luego recordó que “yo siempre decía, el Hospital de Ituzaingó siempre quedadito y ahora realmente le dimos inversión para que nosotros podamos cambiar, Ituzaingó no tenía una terapia intensiva, hoy vamos a tener terapia intensiva, hicimos el Banco de Sangre que no lo teníamos, ahora lo tenemos que sirve para curar a la gente y el Centro Cultural también sirve para curar a la gente para curar el alma”.

“Estuvimos con otras inauguraciones, como decía nuestro padre, decía que habían caminos, metas, recorridos, y que uno se equivoca en los recorridos y esto hace que busquemos otros caminos y buscar otro camino también significa que busquemos no solo la obra pública sino que un verdadero camino también es la construcción del alma” argumentó Valdés y a la vez indicó que “estuvimos inaugurando y conectando ese nuevo Ituzaingó de la Entidad Binacional Yacyretá que vino y que realmente cambió esta localidad, con el viejo Ituzaingó, este Centro Cultural también sirve de alguna manera para conectarnos porque la cultura abarca y abraza a todos y la cultura le permite al pueblo poder salir, poder volar y poder buscar opciones”.

Con respecto, a las iluminaciones realizadas, el Gobernador dijo que “veía que estábamos iluminando cerca de casi 5 kilómetros de iluminación en todo lo que es esa arteria y esto también sirve para iluminar, para iluminar almas, para iluminar ignorancias para que aquellos que están en contra de la cultura que veo mucho últimamente, que creo que tenemos que apostar a la cultura y la cultura es la evolución del alma” y añadió para terminar que “estábamos modernizando cosas, hoy después de mucho tiempo, hoy podemos ver un Centro Cultural, muchas veces una localidad no tiene los recursos para poder cambiar y nosotros recibimos esto que quedó olvidado en el tiempo y con mucho esfuerzo la comunidad de Ituzaingó trataba de darle alma, vida y muchas veces los recursos son insuficientes y ahí estuvo la visión de la directora del Teatro Vera y la presidenta del Instituto de Cultura”.

Palabras de autoridades

Por su parte, la presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, manifestó que para que este acontecimiento sea posible fue clave “la decisión del Gobernador Valdés, que ha apoyado a todo el desarrollo de la cultura en toda la provincia de Corrientes”.

“Con los programas que tenemos estamos llegando a todas las ramas de la cultura en toda la provincia”, puso de relieve Kunin y añadió que “mediante el Puente de Paso Ayolas (Paso Fronterizo Ituzaingó- Ayolas) los hermanos paraguayos también podrán disfrutar de este centro”.

En la ocasión, el intendente de Ituzaingó Juan Pablo Valdés declaró que “es muy especial la velada por el aniversario N° 161 de Ituzaingó, porque ocurrieron hechos importantes”, refiriéndose a la entrega de viviendas, a la habilitación del área de Terapia Intensiva del Hospital Billighurst, a la inauguración de iluminación y asfalto, y por último el emblemático Centro Cultural.

“Uno de los desafíos en nuestra gestión, con Emilio, fue reabrir las puertas de este Centro”, dijo Valdés y destacó que se comenzó trabajando con la tapicería.

En este contexto, el jefe Comunal remarcó que “el Gobierno provincial apareció para darle espacio a nuestros artistas”, por lo que agradeció al Gobernador por “el apoyo incondicional”, y sostuvo que queda “en nosotros apostar a la cultura, y hoy el Centro Cultural cobró vida de nuevo”.

La directora del Teatro Vera, Lourdes Sánchez al iniciar su discurso dijo que “es un verdadero honor para mí estar hoy acá en un día tan importante para Ituzaingó porque este momento marca un antes y un después en la vida cultural de esta comunidad, con la puesta en valor del Centro Cultural” y remarcó que “este lugar, este espacio, que durante tantos años fue un punto de encuentro, un lugar de expresión, de identidad, de emociones colectivas, hoy vuelve a ponerse de pie con todo el valor que merece”.

Seguidamente, manifestó su agradecimiento al Gobierno de Corrientes al decir que “siempre apuesta, apoya, invierte en nuestra cultura, y gracias al programa Los Hermanos del Vera, hoy no solamente estamos concretando una obra edilicia sino que estamos recuperando un símbolo, un faro cultural para toda la comunidad” y agregó que “desde el Teatro Vera nos sentimos muy orgullosos de haber acompañado este proceso y creemos importante que la cultura llegue a cada rincón de nuestra provincia” concluyó.

Obra inédita

La obra “Centro Cultural Ituzaingó Renace” se plantea como una oda a la localidad correntina y a sus referentes culturales, e incluye homenajes a Secundino Martínez y Antonio Orellana. El cierre, en la calle , vendrá de la mano de Los de Imaguaré. Participaron Pietrina Catapano, Malena, María Laura Cattalani, integrantes de la Academia Borgo, la compañía de baile de Luis Marinoni, Juan Rodo, Mauro Bonamino, Los de Imaguaré y el Grupo Drácula de Ituzaingó, que ha llevado a escena, como un tradición, la obra «Drácula, una historia de amor», basada en «Drácula, el musical» en diversas oportunidades, con la participación de los actores Juan Rodó, Cecilia Milone y Paola Krum.