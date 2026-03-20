En el marco del Mes de la Mujer, el Instituto de Cultura de Corrientes, a través del Museo Arqueológico y Antropológico “Casa Martínez», y el Instituto Sanmartiniano Corrientes invitan a la comunidad a la Conferencia “Las mujeres en el pensamiento de José de San Martín: respeto, virtud y honor”. La misma contará con la destacada ponencia de la Prof. Virginia Cabrera Segovia, investigadora especialista en historia de mujeres y miembro del Instituto Sanmartiniano Corrientes.





Se llevará a cabo el día viernes 20 de marzo, a las 20 horas en el Museo Antropológico y Arqueológico “Casa Martínez”- Fray J. de la Quintana 971, Corrientes. Con entrada libre y gratuita.



La conferencia “Las mujeres en el pensamiento de José de San Martín: respeto, virtud y honor”, propone descubrir una faceta menos conocida del Libertador: su mirada hacia la mujer y el valor que le otorgaba en la sociedad. A través de su vida personal, de sus cartas y de las normas de conducta que estableció en el ámbito militar, se explora cómo reconocía la dignidad femenina y qué virtudes consideraba esenciales en su formación moral.



El recorrido también se detiene en dos figuras clave de su mundo afectivo: su esposa, María de los Remedios de Escalada, y su hija, Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, quienes marcaron profundamente su concepción de los valores familiares. Además, se reflexiona sobre las ideas de respeto, protección y honor hacia las mujeres que San Martín promovía incluso dentro de la disciplina de sus ejércitos.



Con esta mirada, la conferencia invita a redescubrir el pensamiento del Libertador y su visión de la mujer como portadora de virtudes, dignidad y respeto en la vida social.



Conferencista



La conferencia estará a cargo de Virginia Cabrera Segovia, quien es Prof. en Historia y actualmente cursa el Doctorado en Historia en la Facultad de Humanidades. UNNE.



Formó parte del Núcleo de Estudios Históricos Coloniales del Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET – UNNE. Miembro de Número de la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes. Miembro del Instituto Sanmartiniano de Corrientes y del Movimiento Sanmartiniano de Corrientes.



Luego de algunos años de sucesivas investigaciones bibliográficas, optó por la línea de investigación dedicada a la Historia de las Mujeres, descubriendo que existía un gran vacío en esa área, realizando investigaciones y conferencias dedicadas a la situación jurídica de la mujer en la historia, a la participación de ellas en la guerra de la Triple Alianza, tratando de visibilizar sus aportes en la defensa de Corrientes.



Como Sanmartiniana, realizó conferencias y publicó trabajos relacionados a los aportes de la figura femenina en la campaña libertadora y en la vida del Gral. San Martín.