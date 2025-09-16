Contaduría General suma servicio de firma digital con y sin token, individual o masiva

La Contaduría General de la Provincia de Corrientes desarrolló y puso en marcha el Subsistema Bandeja de Documentos, un innovador servicio que permite realizar firmas digitales con y sin token de forma individual o masiva, valida e identifica el firmante en todo el proceso y posibilita firmar entre integrantes de diferentes organismos provinciales.

El Subsistema Bandeja de Documentos ya ha sido implementado en su ambiente de prueba y el personal de todas las entidades de los tres poderes del Estado ha sido capacitado para su correcto uso.

El nuevo subsistema es el primer servicio en la provincia que integra de manera completa la digitalización y firma de documentos, permitiendo su inclusión en circuitos de firmas digitales autorizadas y su vinculación con otros módulos operativos. Esta herramienta optimiza la gestión al posibilitar a los usuarios crear y gestionar notas e informes digitales, incorporar documentos PDF externos al sistema y adjuntar comprobantes para su firma digital.

Avance significativo

Al igual que todos los desarrollos tecnológicos de la Contaduría General, esta función se ofrece sin generar gasto extra a las jurisdicciones provinciales. La implementación representa un avance significativo que no solo agiliza los procesos administrativos, sino que también refuerza la transparencia y la eficiencia en la administración del Estado provincial.

