Continúa la venta de entradas para “El Equilibrista”, con Mauricio Dayub en Teatro Oficial Juan de Vera

Este sábado 21 de marzo, “El Equilibrista” llega a Corrientes, con Mauricio Dayub en una de las obras más emocionantes y aclamadas del teatro argentino



Por octavo año consecutivo en cartel, esta obra con más de 850 funciones y más de 350 mil espectadores, ganadora del premio Konex, ACE de Oro y Estrella de Mar de Oro, entre otros; y que ya recorrió con sus giras Madrid, Tel Aviv, Miami, Montevideo, Punta del Este, Caracas y gran parte de Argentina, llega a Corrientes el próximo sábado 21 de marzo con función a las 21 horas, en el Teatro Vera.



Mauricio Dayub el Equilibrista

El equilibrista es la historia que cada persona podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de la vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.

Palabras del actor

«Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo.»

Entradas a la venta en weepas.ar/ y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.