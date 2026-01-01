El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, recorrió esta mañana el predio del Puerto de la ciudad de Corrientes, donde constató de primera mano el funcionamiento operativo, logístico y administrativo de uno de los nodos estratégicos más importantes del nordeste argentino.

Durante la visita, el ministro Meza, acompañado de los subsecretarios del área, Antonio Portel y Miguel Arismendi, así como del Director de Transporte Fluvial y Puertos, Adolfo Escobar Damus, se interiorizó sobre las distintas áreas de trabajo, los procesos operativos y la infraestructura disponible, destacando el rol fundamental que cumple el puerto en el esquema logístico regional y nacional. En ese sentido, subrayó la importancia de contar con un puerto activo y en constante desarrollo, capaz de acompañar el crecimiento productivo de Corrientes y de toda la región.

Asimismo, se remarcó que el Puerto de Corrientes no solo cumple una función clave como infraestructura de transporte fluvial, sino que además se consolida como un motor del desarrollo productivo, al facilitar las exportaciones, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad de las economías regionales, especialmente de los sectores forestal y arrocero, entre otros.

En el transcurso del recorrido, el ministro Meza puso en valor la labor que lleva adelante el equipo humano que diariamente sostiene las operaciones portuarias, destacando su profesionalismo, compromiso y responsabilidad. Señaló además que las tareas se desarrollan bajo estrictos estándares técnicos, operativos y de seguridad, lo que permite posicionar al Puerto de Corrientes como un referente en el Nordeste argentino.

Finalmente, se destacó que desde el Gobierno provincial se continúa trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y en la optimización de los servicios logísticos, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento económico, la generación de empleo y la integración de Corrientes a los principales corredores comerciales del país y la región.