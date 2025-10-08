Convocatoria para cubrir puestos de guardavidas de las playas públicas

La convocatoria iniciada por la Municipalidad de Corrientes está dirigida a mayores de edad que sepan nadar, posean título secundario y tengan disponibilidad horaria por la tarde. Se valorará tener el título de profesor de educación física. Las inscripciones se reciben hasta el 16 de octubre. Se busca reforzar el actual plantel fijo de 25 guardavidas para la temporada de afluencia masiva.

La Municipalidad de Corrientes abrió la convocatoria para cubrir puestos de guardavidas en las playas públicas de la ciudad, con el propósito de garantizar la calidad de los servicios que se prestan durante la temporada estival. Los interesados tendrán tiempo de inscribirse hasta el miércoles 16 de octubre.

La búsqueda está dirigida a personas proactivas, con iniciativa y responsabilidad, que deseen formar parte del cuerpo temporario de guardavidas. Entre sus principales funciones estarán la prevención y el rescate de personas que se encuentren en los balnearios públicos de la ciudad.

“La convocatoria es para personal temporario que va a reforzar la dotación del personal de guardavidas que ya contamos para los meses centrales de la temporada de playas”, explicó Adrián Meza, director general de Playas y Balnearios municipales.

El funcionario precisó que las inscripciones se reciben hasta el 16 de octubre, con requisitos excluyentes “ser mayor de edad, saber nadar estilo crol y pecho, tener título secundario completo y disponibilidad horaria por la tarde, y otros no excluyentes pero que se van a tener en cuenta, como poseer título de profesor de educación física, además de presentar certificado de aptitud física, fotocopia certificada de título secundario y certificado de reincidencia”.

“Contamos con 25 guardavidas; es prácticamente el equipo que terminó trabajando la temporada pasada, por lo que nos estamos manejando con el 90% de ese plantel”, señaló Meza, quien destacó que se trata de “un grupo muy homogéneo que tiene incorporada la dinámica de cómo nos manejamos en el sector, pero ese equipo hay que reforzarlo porque obviamente no es lo mismo este momento del año que a partir de diciembre, cuando en una sola playa como es Arazaty I solemos tener hasta 4.000 bañistas por día”.

El funcionario señaló que entre los postulantes que cumplan con los requisitos exigidos “se va realizar una prueba física, con una parte de pedestrismo en la arena y natación en aguas abiertas, en una distancia entre 50 y 100 metros, donde se evaluará la parte técnica de los postulantes para elegir los mejores perfiles para reforzar el plantel de guardavidas de la temporada”, agregó.

Requisitos e inscripción

Los requisitos generales son: tener 18 años o más (excluyente), saber nadar estilo crol y pecho (excluyente), tener estudio secundario completo (excluyente), disponibilidad horaria por la tarde —de 14 a 20—, experiencia comprobable y capacidad de trabajar en equipo. Se valorará poseer título de profesor/a de educación física (no excluyente).

Para la entrevista se solicitará la siguiente documentación: certificado de aptitud física expedido por una institución pública (con fecha posterior a la inscripción); fotocopia certificada de título secundario (analítico); y certificado de reincidencia expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (con fecha posterior a la inscripción).

Las inscripciones se realizan a través del siguiente link: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/guardavidas

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3794-344323 del área de Recursos Humanos.

Gran convocatoria

El director general de Playas y Balnearios resaltó también la importante afluencia de público registrada desde el inicio de la temporada. “En estos primeros días desde la inauguración tuvimos en las cinco playas casi 6.000 visitantes, en ambos turnos. Estos son datos que hemos trabajado con los chicos y con el observatorio, lo que nos marca un inicio muy bueno”, señaló Meza.

“Ya comenzaron los calores extremos el primer fin de semana de octubre, con temperaturas cercanas a los 40 grados, y se espera para todo el verano registros elevados, así que estamos preparados para recibir a todos los bañistas con los balnearios ya habilitados, muy contentos por todo lo que se viene. Esperamos que ese número se vaya incrementando paulatinamente y veremos si podemos superar los casi 400.000 visitantes que tuvimos la temporada pasada”, concluyó Meza.