Por expresas instrucciones del gobernador Juan Pablo Valdés, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, mantuvo una reunión de trabajo con los intendentes de El Sombrero, Araceli Aponte, y de Empedrado, Rubén Fernando Echeverría, con el objetivo de coordinar acciones y obras de saneamiento en ambas localidades, afectadas por las recientes lluvias extraordinarias.

El encuentro se realizó este lunes en la Sala de Situación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSP) y contó con la participación de los subsecretarios de Obras Públicas, Antonio Portel, y de Coordinación de Entes Descentralizados, Miguel Arismendi, además de técnicos del área.

Durante la reunión, el ministro Meza receptó las inquietudes planteadas por los jefes comunales y dispuso la inmediata intervención de una comisión técnica que realizará un relevamiento de las necesidades existentes, a fin de establecer un orden de prioridades para la ejecución de trabajos que mejoren el escurrimiento pluvial, la transitabilidad vial y la seguridad de circulación.

En la localidad de El Sombrero, se evaluará avanzar a la brevedad con obras de cuneteo sobre las rutas nacionales N° 12 y 32, la canalización del límite norte del casco urbano, lindante con los barrios Los Orígenes e Intra, y la limpieza y canalización de la calle Ñandubay, entre otros sectores críticos.

En tanto, en Empedrado se analizará la factibilidad de ejecutar tareas de desagüe y canalización en los barrios Bella Rosa y 40 Viviendas, así como también sobre la ruta provincial N° 46, en la zona de Lomas de Empedrado.

Asimismo, el ministro Meza se comprometió a gestionar la provisión provisoria de maquinaria vial para que los municipios puedan llevar adelante trabajos puntuales de saneamiento en sus respectivas jurisdicciones.