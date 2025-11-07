Corrientes avanza en la construcción de la capa vial federal junto a IDERA

La provincia de Corrientes, a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de Corrientes (IDE-Corrientes) y en trabajo conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad, participó en la apertura del primer encuentro del ciclo de talleres “De la ruta al dato. Hacia una capa vial federal”.

La jornada, desarrollada en modalidad virtual, marcó un nuevo avance en el proceso de normalización de la geoinformación vial en la Argentina, fortaleciendo la cooperación entre organismos provinciales y nacionales.

El evento fue organizado por el Grupo Técnico de Trabajo Provincias de IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina) y tuvo como eje principal la precisión y estandarización de los datos geoespaciales viales, considerados fundamentales para la gestión territorial y la planificación de obras de infraestructura.

Desde la IDE-Corrientes destacaron que el objetivo de este ciclo es fortalecer las capacidades institucionales en la generación, normalización y publicación de información geográfica vial, entendiendo a la red vial como un Dato Básico y Fundamental (DByF) dentro de la Infraestructura de Datos Espaciales nacional.

La jornada contó con la participación virtual del Ing. Geógrafo Marcelo Fabián Ancarola, secretario ejecutivo de IDERA y presidente del IGN, junto a las coordinadoras del Grupo Técnico de Trabajo Provincias: Claudia Olivera Mattos (IDE Río Negro) y Rocío Segovia (IDE Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

Asimismo, se valoró el compromiso de la Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes y de su equipo técnico, quienes acompañan activamente esta iniciativa nacional que busca mejorar la calidad, consistencia y disponibilidad de la información geoespacial vial.

El ciclo de talleres continuará el 6, 11 y 13 de noviembre, manteniendo la modalidad virtual, y abordará temas como catalogación, metadatos e interoperabilidad, con el propósito de avanzar hacia la publicación de información vial de mayor calidad y accesibilidad para la comunidad.