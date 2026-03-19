Corrientes fue sede del Encuentro Provincial de Fortalecimiento, Calidad y Capacitación Turística

La Capital correntina fue epicentro de una actividad que convocó a más de 200 participantes de diferentes puntos de la provincia. Este martes el Salón Libertad del Hotel Marriott se convirtió en el escenario ideal para el Encuentro Provincial de Fortalecimiento, Calidad y Capacitación Turística 2026, bajo el lema “La importancia de la articulación público-privada para el posicionamiento del sector”.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard, acompañado del secretario coordinador del organismo provincial Héctor Dávila, el coordinador general del Comité Iberá y senador provincial Sergio Flinta, el viceintendente de la Ciudad de Corrientes Ariel Báez, además de legisladores provinciales y subsecretarios de la cartera turística correntina.

En este marco, el Ministro de Turismo valoró el esfuerzo de los participantes en llegar hasta la Capital, destacando la presencia de los representantes de cámaras y entidades turísticas, el sector académico, funcionarios municipales, operadores y prestadores de servicios, y en particular a los referentes del ICTA y de la Secretaría de Turismo de la Nación.

El funcionario agradeció también la generosidad de las autoridades del Marriott Corrientes por permitirnos desarrollar este importante encuentro, para desarrollar una nutrida agenda. “Estamos en la búsqueda de la calidad turística y de la mejora de los servicios que queremos ofrecer a los turistas. Como decimos siempre, hay cuestiones implícitas que tenemos nosotros, como son la calidad, el correntino, las bellezas naturales de nuestra provincia, la producción naturaleza como esa frase que ha cuñado el senador Flinta y que tan simpática cae en toda la Argentina cuando salimos a ofrecer nuestro destino”, aseguró.

Finalmente, Braillard Poccard transmitió el saludo del gobernador Juan Pablo Valdés, quien por cuestiones de agenda se encuentra en Buenos Aires, “no nos va a poder acompañar, pero que sabe la importancia de este encuentro y que para el Gobierno provincial, como nos ha dicho el primer día, en la primera reunión de gabinete, la generación de empleo genuino es uno de los ejes más importantes de la gestión de gobierno”.

La Jornada

Tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y cooperación entre los sectores público, privado, académico y la comunidad, promoviendo alianzas estratégicas en pos de calidad y de innovación turística en nuestra provincia.

El turismo es uno de los ejes principales del Gobierno provincial, por lo que desde el Ministerio de Turismo se articulan diferentes acciones para el posicionamiento del destino Corrientes en el mapa nacional e internacional y en este proceso intervienen distintos actores.

En este marco, se dieron las siguientes presentaciones: “La importancia de la articulación Institucional para la implementación del Sistema Argentino de Calidad Turística y Capacitación. A cargo del Horacio Repucci del Instituto de Calidad Turística Argentina (ICTA) y Cámara de Turismo de Argentina, y la Cámara de Turismo Provincial Alejandra Boloqui.

Seguidamente, tuvo lugar la charla sobre “Importancia de la Calidad y la Capacitación para el Desarrollo Turístico Local”, por parte del coordinador general del Comité Iberá Sergio Flinta.

En tanto que también se desarrollaron los siguientes módulos:

“Una nueva visión de la Gestión Turística Local: pensemos en Destinos Turísticos Inteligentes», a cargo de Gonzalo La Rosa del Instituto Ciudades del Futuro.

Módulo de sensibilización sobre el nuevo Sistema de Calidad Turística, a cargo de Verónica Llambrich de la Dirección Nacional de Calidad Turística.

La jornada laboral continuó con la entrega de certificados y placas de Sello Correntino de Calidad Turística y, finalmente la presentación del Taller “Programa Provincial de Capacitación y Calidad Turística”, por parte del equipo técnico del Ministerio de Turismo Provincial.

En la oportunidad y como parte del programa, los asistentes realizaron una visita a La Unidad para vivir esa experiencia turística, cultural, recreativa y gastronómica.