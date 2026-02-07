Corrientes impulsa la tecnología médica con una startup local que aplica IA a cirugías laparoscópicas

El gobernador Juan Pablo Valdés recibió este viernes a representantes de Technomedical, una startup correntina que desarrolló un dispositivo basado en inteligencia artificial para guiar procedimientos de cirugía laparoscópica. Destacó el potencial del proyecto para posicionar a la provincia en el escenario internacional de la innovación en salud.

Cabe destacar que en Technomedical, se dedicadan a la investigación y a la tecnología médica. Por ello durante la reunión, los emprendedores presentaron un dispositivo que utiliza inteligencia artificial para asistir y guiar procedimientos en cirugías laparoscópicas, con el objetivo de optimizar la precisión y la seguridad en las intervenciones. La iniciativa, desarrollada por talento correntino, se proyecta como una herramienta de alto impacto para el ámbito de la salud y la medicina de precisión.

Desde la firma, el integrante Francisco Mazarelli señaló que, además de este desarrollo, “también presentamos un proyecto en cirugía robótica”, lo que amplía el horizonte de investigación y aplicación tecnológica que lleva adelante la empresa.

Por su parte, el analista en Administración e integrante de Technomedical, Lucas Orban, detalló que en el encuentro presentaron al mandatario provincial “un aparato que es de inteligencia artificial en cirugía, que ayuda al entrenamiento de residentes y detecta y segmenta anatomías”, destacando el potencial del dispositivo tanto en el ámbito asistencial como en la formación de profesionales de la salud.

El gobernador valoró el trabajo del equipo y subrayó la importancia de acompañar este tipo de desarrollos que surgen en la provincia. En ese sentido, remarcó que la propuesta posiciona a Corrientes en el plano internacional de la innovación tecnológica aplicada a la medicina, al tiempo que fortalece la articulación entre el sector público, el ámbito científico y el emprendedurismo local.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el impulso a la economía del conocimiento, la investigación y la tecnología constituye un eje estratégico para el crecimiento y la generación de oportunidades, consolidando a Corrientes como un polo de innovación con proyección global.

Navegación de entradas