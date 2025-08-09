Corrientes participa en Meet Up, un espacio clave para el segmento del turismo de reuniones

El Gobierno provincial concibe al turismo como un sector estratégico para el fortalecimiento de Corrientes como destino destacado en el ámbito nacional e internacional. Atento a ello, surgen diferentes acciones tendientes a su consolidación y posicionamiento, ya sea a partir de presencias en ferias y congresos, como así en eventos exclusivos.

En tal sentido, el Ministerio de Turismo participa en Meet Up Argentina, la muestra exclusiva para la industria de reuniones y eventos. Con un stand institucional se exhibe el potencial para este segmento del turismo de reuniones. El evento se extenderá hasta hoy jueves 7 de agosto.

La jornada inaugural tuvo lugar este miércoles 6 de agosto en horas de la tarde en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de autoridades nacionales, mientras que en representación de nuestra provincia lo hizo la ministra de Turismo Alejandra Eliciri junto a una delegación integrada por funcionarios de Turismo de la Municipalidad de Corrientes, el Corrientes Conventions Bureau, la Cámara de Turismo provincial y representantes de destinos turísticos y proveedores locales como Puerto Valle y el Centro de Convenciones de Corrientes.

Precisamente en este marco, se presentaron destinos como Puerto Valle (Ituzaingó), el Hotel Marriot, y el Centro de Convenciones de Corrientes. El objetivo fue fortalecer la ciudad de Corrientes e Ituzaingó como destinos para congresos y eventos, mostrando sus atractivos y capacidades en materia de logística.

La participación tiene además la finalidad de posicionar a Corrientes como un lugar ideal para la realización de eventos y reuniones, mostrando su infraestructura y servicios; así como la promoción del destino a partir de sus singulares propuestas y atractivos culturales y naturales.

En oportunidad de la realización del Meet Up también se produjo la presentación de la escuela de negocios de AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones), y luego la firma de carta de intención de la que tomó parte la titular de Turismo de Corrientes y sus pares de otras provincias. La misma tiene como objetivo la cooperación para la formación y capacitación en el sector de turismo de reuniones entre la provincia de Corrientes y la Escuela de Negocios de AOCA.

Promover el Destino Corrientes

La participación en Meet Up Argentina se enmarca en el trabajo para fortalecer a la ciudad de Corrientes e Ituzaingó como destinos de congresos y eventos, de acuerdo a acciones estratégicas por parte del Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Turismo. De este modo, se promociona sus atractivos y capacidades como destino para eventos, mostrando una sólida articulación entre el sector público y privado, mostrando una estrategia coordinada para el desarrollo del turismo de reuniones.