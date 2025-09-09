Corrientes partió rumbo a los JADAR Rosario 2025

La delegación correntina participará desde este martes en los “Juegos Argentinos de Alto Rendimiento” en las ciudades santafesinas de: Rosario, Santa Fe y Rafaela. La cita unirá al deporte amateur olímpico y paralímpico de nuestro país.
Con indumentaria oficial aportada por la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia, y bajo la coordinación en terreno del atleta Leonardo Corrales, el equipo correntino está conformado por:
Boxeo femenino: Oviedo Villar Brisa Martina. Judo: Rodríguez Agustina. Levantamiento de Pesas: Mora Ariel, Cabral Valentina, Giménez Martina, Álvarez Agustina. Taekwondo: Espínola Cereal Ignacio, Liaudat Joaquín, Cattarossi Milena Anabel. Ecuestre: Godoy Leonardo, Rico Azcuarone Víctor, Luque Azul.
Ciclismo Pista: Greve Cristina, Almada Jonathan, Sánchez Ramón, Sosa Paola, Bonutti Karina. Remo: Gómez Enríquez Alejandro, Gómez Enríquez Gastón, Romero Tomás, Luján Enzo, Rodríguez Celia, Zibelman Irina. Para Remo: Vera Alejandro Magno.
Canotaje: Ayala José Eduardo, Descalzo Santiago Maximiliano, Laprovitta Juan José, Zoloaga Ignacio Agustín.
Los Juegos JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento), que en su primera edición se realizarán desde el 9 hasta el 14 de septiembre, son el máximo evento multideportivo que tendrá Argentina, y se disputarán cada cuatro años.
Es el primer escalón hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, después vendrán los Sudamericanos y posteriormente, en 2027, los Panamericanos de Lima. Se disputarán 58 disciplinas, 41 olímpicas y 11 paralímpicas. Participarán más de 3000 atletas convencionales y adaptados.
