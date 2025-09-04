Corrientes presente en la 173° Asamblea del Consejo Federal de Turismo

La ciudad de San Juan fue elegida como sede del Foro Nacional de Turismo y en ese marco, se dieron cita ministros y secretarios de Turismo de todo el país. La 173° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) tuvo lugar esta mañana en el salón Cruce de los Andes del Centro Cívico de la ciudad de San Juan.

La mesa estuvo encabezada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli junto al presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan; mientras que en un instante de la reunión acompañó el Gobernador de la Provincia de San Juan, Marcelo Orrego. En tanto, en representación de la provincia de Corrientes asistió el subsecretario de Coordinación Turística Regional y Grande Eventos Oscar Macías y la directora de Gestión Turística Mercedes Alegre.

La jornada se desarrolló con las palabras de bienvenida a cargo del ministro de Turismo de San Juan Guido Romero para después iniciar la asamblea que contó con la presentación del Área de Promoción y Desarrollo de las Industrias Culturales y el Turismo; luego hizo lo propio un referente de Aerolíneas Argentinas y de Flybondi.

Otro de los puntos salientes de la jornada fue el diagnóstico sobre la evolución del Pasaporte Nacional Sanmartiniano. Evolución del Programa. Mientras que el Ente Norte Argentino presentó su “Plan de Marketing Turístico”. Por otra parte, autoridades nacionales procedieron a la entrega de Placas del Programa Nacional de Calidad Turística donde la provincia de Corrientes recibió dicha distinción.

En la continuidad de los temas tratados en San Juan se destacó la propuesta de planificación de feriados 2026 con un estudio de la actualización del régimen

legal para lograr una mayor previsibilidad. El inicio del ciclo lectivo 2026, la baja de tasas aeroportuarias para vuelos regionales y la planificación e incentivos para la temporada estival por parte del Estado Nacional, completaron el temario.

Vale mencionar que, a días de la realización de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), un tema ineludible fue la presencia institucional de los organismos provinciales en esta muestra del sector que tendrá lugar en la Sociedad Rural de Palermo del 27 al 30 de septiembre.