En el marco de los siete años del aniversario del Banco de Leche Humana, remarcaron las acciones para fomentar la alimentación natural. La leche humana, trae aporte nutritivo, beneficios inmunológicos y apego emocional.

El Banco de Leche Humana que depende del Ministerio de Salud Pública, presentó avances de dicha institución en su séptimo aniversario. En este marco, hicieron entrega de un reconocimiento al titular de la cartera sanitaria, “por su invaluable aporte para la creación y funcionamiento del Banco de Leche”.

El acto fue en el Salón Verde de Casa de Gobierno donde asistieron autoridades del Ministerio de Salud Pública, legisladores y funcionarios de la Municipalidad de Corrientes.

La provincia, cuenta con uno de los diez Banco de Leche Humana del país y está adherida a la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana.

En el acto, el ministro Cardozo destacó la importancia de la lactancia materna por su aporte nutritivo, beneficios inmunológicos y apego emocional. En cuanto a su creación, remarcó el rol que ya cumplía antes de ser el coordinador, Luis Azula, sobre la promoción de esta alimentación natural.

“Con el apoyo del gobernador Gustavo Valdés, nos embarcamos en esto. Hoy el doctor Azula brilla por su trabajo, por el equipo que ha creado, y por el desarrollo que logró a lo largo de toda la provincia. Además, ha colaborado con la creación de Bancos en otras provincias”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria y también agradeció el apoyo de la Legislatura de la Provincia, por el soporte con leyes que fomentan la lactancia materna y que son modelos para el país.

Por su parte, Azula hizo una presentación sobre el trabajo de la institución que coordina y dio un discurso emotivo al recordar a los primeros bebés que atendieron y que hoy ya son alumnos de primer grado.

Entre las acciones que sobresalieron, nombró a la Residencia de Nutrición Materna Neonatal Infantil. Otro punto que recalcó, fue que “Corrientes está por encima de la media de la lactancia materna exclusiva”.

“Tengo el honor de tener como ministro al doctor Cardozo y también a nuestro gobernador, gracias a ellos se impuso en la provincia la lactancia materna como política de Estado”, dijo Azula y, a su vez, agradeció a su equipo.

Datos

917 madres donantes.

2000 litros de Leche Humana Cruda Donada

1800 litros de Leche Humana Cruda Pasteurizada.

1400 litros de Leche Humana Pasteurizada aptas para su uso.

1800 prematuros asistidos.

46 centros de recolección.

8 centros de lactancia.

15 espacios amigos de la lactancia materna.

Instituciones asistidas: Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”, Maternidad de la “Dulce Espera”, I.C.C., UCIN del Hospital “Camilo Muniagurria”, Hospital “San José”, Hospital “San Juan Bautista”,Hospital “Juan Pablo II” Clínica del Niño y Clínica del Iberá, Hospital de la Madre y el Niño de Formosa, Hospital Perrando de Chaco.

Historia

El Banco de Leche Humana fue inaugurado por el gobernador Gustavo Valdés junto al ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, el 31 de octubre del 2018.

Construido a nuevo en el Hospital Materno-Neonatal «Eloísa T. de Vidal», comprende una superficie cubierta de 138,12m², que cuenta con sala de donantes, recepción, consultorios, laboratorio, sector de procesamiento, pasteurización y almacenamiento e instalaciones sanitarias, entre otras áreas.

La leche materna es esencial para la alimentación del recién nacido, y al mismo tiempo una herramienta importante en la reducción de la morbi-mortalidad infantil y neonatal, para lo cual se viene trabajando fuertemente desde el Gobierno Provincial.

Esta institución fue planificada siguiendo las directrices de Organización y Funcionamiento de los Bancos de Leche Humana de Establecimientos Asistenciales que se inscribe dentro de las Políticas Sustantivas de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Las cuales están orientadas a mejorar la calidad de la atención médica y nutricional en todo el país con el objetivo de asegurar óptimas prácticas de atención que contribuyan a disminuir la morbi-mortalidad infantil y neonatal.

Entrega

El Rotary Club de Corrientes Sur, hizo entrega de dos freezer verticales, equipamiento esencial que será utilizado para la conservación de leche pasteurizada del Banco.

Estuvo a cargo, su presidente, Doctora Lucía Ruíz Díaz. También, acompañaron otros integrantes de la organización.