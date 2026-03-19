Corrientes se posiciona como polo tecnológico regional tras una alianza estratégica con Amazon



En el marco de su reciente misión comercial por Estados Unidos, el gobernador Juan Pablo Valdés anunció un acuerdo con el gigante tecnológico para impulsar la industria del conocimiento. La provincia será sede de programas de capacitación para todo el NEA y proyecta integrar Inteligencia Artificial en la educación primaria.

La gestión provincial dio un salto cualitativo en su estrategia de modernización al consolidar a Amazon como socio estratégico para el desarrollo tecnológico local. Tras participar de la «Argentina Week» en Estados Unidos, el gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que Corrientes se convertirá en el centro neurálgico del área NEA para la formación de talentos digitales.

La alianza contempla el desembarco de los programas «Amazon Desarrolla» y «Amazon Programa», diseñados para capacitar a emprendedores y fortalecer el ecosistema de startups.

Representantes de la firma internacional visitarán próximamente el Centro de Innovación y el Polo Tecnológico para evaluar la infraestructura de fibra óptica provista por TelCo y coordinar acciones con el sector privado local.

IA en las aulas

Uno de los puntos más disruptivos del acuerdo es la propuesta de modernización del sistema educativo. Valdés gestionó un convenio para que Amazon colabore con el Ministerio de Educación en la creación de una currícula que integre Inteligencia Artificial e innovación desde el nivel primario.

Este tipo de inversiones extranjeras es clave para convertir a Corrientes en una jurisdicción competitiva a escala global.

Defensa de recursos

En paralelo a la agenda de innovación, el Gobierno Provincial mantiene su firme postura en la defensa del patrimonio federal. Valdés se refirió a la reciente audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, donde se abordó el reclamo histórico por las Regalías de Yacyretá y Salto Grande.

El mandatario calificó la instancia como un avance institucional clave para revertir la discriminación tarifaria que afecta a Corrientes. «Está demostrado que se paga un importe diferente a otras provincias por el uso de las mismas aguas», enfatizó. El objetivo de la demanda, que tendrá una nueva audiencia el 22 de abril, es obtener una tarifa eléctrica justa que fortalezca al sector industrial y potencie las inversiones en la red energética provincial.