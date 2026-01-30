A través del Ministerio de Turismo, el Gobierno Provincial despliega una estrategia de promoción integral de destinos y productos turísticos en el marco de los Carnavales Correntinos. La propuesta incluye el montaje de un stand institucional, activaciones en el corsódromo y acciones de relevamiento para medir el impacto del evento.

A tan solo cuatro días del tradicional corte de cintas, la Capital Nacional del Carnaval ultima los detalles para el inicio oficial de la edición 2026. Con el acompañamiento del Gobierno de Corrientes y la producción de “De La Estrella”, el Corsódromo “Nolo Alías” se encuentra listo para recibir al público en la noche inaugural prevista para este sábado 31 de enero.

La nueva edición del carnaval se proyecta como una de las más importantes de los últimos años, con un total de diez noches de desfile, de las cuales dos contarán con competencia provincial. A esto se suman tres jornadas de los tradicionales Shows de Comparsas en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, un espectáculo distintivo que posiciona a Corrientes como un destino único. En ese escenario, las comparsas Sapucay, Ará Berá, Copacabana y Arandú Beleza despliegan todo su talento teatral y musical, junto al Duelo de Baterías y la elección de Embajadores, consolidando al carnaval como el evento a cielo abierto más relevante de la región.

En este contexto, Corrientes reafirma su perfil como destino turístico de primer nivel mediante una campaña de promoción desarrollada durante los Carnavales Correntinos, uno de los eventos de mayor convocatoria del calendario anual. El Ministerio de Turismo, en representación del Gobierno Provincial, ejecuta una estrategia orientada a fortalecer la visibilidad de los atractivos y productos turísticos, con el objetivo de consolidar a la provincia tanto a nivel regional como nacional.

Dentro del corsódromo “Nolo Alías”, la cartera turística provincial dispondrá un espacio institucional destinado a mostrar la amplia oferta turística de Corrientes. Allí, el público puede informarse sobre el calendario cultural, las festividades y los principales destinos provinciales, además de acceder a material promocional y asesoramiento técnico. El stand cuenta también con un set fotográfico temático que permite a los visitantes vivir la experiencia del carnaval, acompañado por la presencia de embajadoras y reinas de distintas festividades que refuerzan la promoción de los destinos.

Como complemento de estas acciones, cada noche de desfile se realiza el paso de vehículos oficiales por el corsódromo, junto a promotores que distribuyen obsequios y merchandising al público presente. Asimismo, el carro institucional se presenta como uno de los principales atractivos, con proyecciones de experiencias y la difusión de los productos turísticos más representativos de la provincia, entre ellos la pesca deportiva con devolución, las playas y la riqueza natural del territorio correntino.

Relevamiento de impacto

De manera paralela a las acciones promocionales, el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo llevará adelante un relevamiento de datos destinado a medir el impacto económico del evento. En articulación con estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional del Nordeste, se realizan encuestas a turistas para conocer el perfil del público, el gasto promedio por persona y otros indicadores clave que permiten dimensionar el movimiento turístico y su incidencia en la economía local.

El informe resultante constituye una herramienta estratégica para el sector, ya que aporta información de valor tanto para futuros inversores como para el fortalecimiento de la planificación de políticas públicas en materia turística. De esta manera, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con el turismo como motor de desarrollo, apostando a la promoción estratégica y al aprovechamiento de eventos de gran escala como los Carnavales Correntinos para potenciar la imagen de Corrientes en el mapa turístico nacional.

Cronograma oficial

Desfiles

Enero: sábado 31 (noche de apertura).

Febrero: viernes 6 y sábado 7; sábado 14, domingo 15 y lunes 16 (feriados de Carnaval); viernes 20 y sábado 21; viernes 27 y sábado 28 (noche de clausura).

Shows de Comparsas: miércoles 4, domingo 8 y miércoles 11 de febrero.

Duelo de Baterías: domingo 22 de febrero en el Parque Cambá Cuá, con acceso gratuito.

Elección de Embajadores

Jueves 26 de febrero.

Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse tanto de manera online como presencial.

Venta online: disponible a través de la web carnavalencorrientes.com.

Venta presencial: en el Centenario Shopping (Av. Raúl Alfonsín 3525), de lunes a sábado de 13:00 a 21:00 horas, con pago exclusivo en efectivo.

Precios: las entradas generales parten desde los $7.500, con valores que varían según la ubicación y la fecha seleccionada.

Las compras online pueden realizarse con tarjetas del Banco de Corrientes, con la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés.

Palcos VIP

En esta edición, el público también puede optar por los palcos VIP Aeropuerto y Perichón, que ofrecen una experiencia diferencial. La entrada incluye copa de bienvenida, bocadillos, carta de bebidas premium y propuesta gastronómica gourmet. Además, los palcos cuentan con patios, livings confortables, estacionamiento preferencial y una vista privilegiada del espectáculo.

Entradas para personas con discapacidad

Las entradas destinadas a personas con discapacidad se adquieren de forma presencial en el Centenario Shopping, de martes a jueves de 13:00 a 21:00 horas, con cupo limitado. Para su obtención, es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad. La organización dispuso, además, espacios especiales para personas con movilidad reducida.

La expectativa es muy alta, ya que el carnaval trasciende el desfile y se expresa como una manifestación cultural que refleja la identidad del pueblo correntino. Corrientes se prepara para recibir visitantes de toda la región, del país y del mundo, invitándolos a vivir una celebración que combina color, alegría y una pasión que la distingue a nivel nacional.