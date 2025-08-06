Corrientes será escenario del Tecnicar 2025- Che Taragüi

El Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Técnico Profesional pondrán en marcha mañana y el viernes (7 y 8 de agosto), una nueva edición de Tecnicar- Che Taragüi, la competencia de autos eléctricos diseñados y realizados por estudiantes de escuelas técnicas de toda la provincia. La actividad será en la Costanera Sur de la ciudad de Corrientes (desde Las Heras hasta Av Romero).

El espíritu de esta competencia, es el de inculcar a los estudiantes nociones básicas del cuidado del medio ambiente y en particular promover el aprendizaje integrado, utilizando el proceso de diseño y construcción para la aplicación de principios científicos, conceptos matemáticos y de sistemas tecnológicos, como así, motivar y educar a los estudiantes en la investigación de sistemas de transporte alternativos no contaminantes y promover el trabajo en equipo para diseñar, producir y testear resultados utilizando nuevas tecnologías. Uno de los objetivos principales de esta competencia es fomentar la buena convivencia entre los participantes premiando el espíritu deportivo.

En el encuentro “Tecnicar 2025- Che Taragüi” participan este año 22 establecimientos educativos de nivel Secundario de la Modalidad Técnico Profesional con Especialidades en Mecánica, Automotores, Electromecánica, Electricidad y Electrónica.