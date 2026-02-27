Coti presentará sus grandes éxitos en el Teatro Vera

El reconocido cantautor argentino Coti se presentará el jueves 23 de abril, a las 21.30. en Teatro Oficial Juan de Vera con un show imperdible que recorrerá los grandes éxitos de su carrera. Las entradas están en venta en weepas.ar/ y en la boletería del coliseo (San Juan 637), de lunes a sábado, de 9 a 13, y de 17 a 21.

Coti, autor de clásicos como Nada fue un error, Antes que ver el sol y Color Esperanza, promete una noche cargada de emoción, energía y canciones que marcaron a toda una generación.

Se trata de una oportunidad única para disfrutar en vivo de uno de los compositores más importantes del pop latino, en un escenario emblemático de la ciudad de Corrientes.

Coti Sorokin

Es un cantautor y compositor argentino nacido en Rosario, considerado una de las figuras más influyentes del pop latino de las últimas décadas. Inició su carrera solista a comienzos de los 2000 y rápidamente alcanzó reconocimiento internacional con canciones como Nada fue un error, Antes que ver el sol y Andar conmigo.

Además de su faceta como intérprete, se destacó como autor de grandes éxitos para otros artistas, entre ellos Color Esperanza, consolidando su prestigio como uno de los compositores más importantes de habla hispana.

Con múltiples discos editados, giras por América y Europa y una trayectoria marcada por la sensibilidad y la potencia de sus letras, Coti ha sabido reinventarse a lo largo de los años, manteniendo siempre una conexión genuina con el público y un lugar protagónico en la música latina contemporánea.

Entradas

Las entradas están a la venta en weepas.ar/ y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.