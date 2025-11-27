Cuenta regresiva para el concierto de Lucas Sugo en el Teatro Vera

El cantante y compositor uruguayo Lucas Sugo, ícono de la música tropical y romántica del Río de la Plata, sigue emocionando a miles de fanáticos en cada escenario que pisa. Con una carrera artística de más de 30 años y éxitos que marcaron generaciones y en el marco de una gira, llega al Teatro Vera en formato íntimo el sábado 5 de diciembre a las 22. Las entradas se consiguen en weepas.ar y en boletería del teatro

En el marco de una gira que recorre Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y Europa, Lucas Sugo llega al Vera en formato íntimo. “Cinco minutos”, “Nudo en la garganta” y “Hechicera”, son algunos de los temas que sonarán en vivo en el coliseo correntino de la mano de Sugo, quién aborda con maestría la guitarra y el piano, consolidándose también como compositor. Su estilo fusiona influencias de la plena uruguaya y el pop latino, con una impronta única en la cumbia romántica, siempre acompañado por su poderosa voz de tenor.

Lucas Sugo

Nacido en Tacuarembó, Uruguay, Lucas Sugo se trasladó a temprana edad a la ciudad de Rivera, donde comenzó a forjar su vínculo con la música. A los 8 años inició sus estudios en la Escuela de Música “Eduardo Fabini”, y luego profundizó su formación en el Conservatorio América y en el Conservatorio Melody, donde egresó como profesor de guitarra, piano y canto.

Su carrera profesional comenzó a los 14 años, y en 2002 dio un paso trascendental al integrarse al grupo “Sonido Profesional”, donde alcanzó gran popularidad en la región. Tras una década con la banda, en 2012 inició su camino como solista y en 2013 lanzó el tema que marcaría un antes y un después en su carrera: “Cinco minutos”. Esta canción lo catapultó a la fama internacional, conquistando escenarios en América Latina, Estados Unidos y España.

Con una voz inconfundible y un estilo que fusiona lo romántico, lo tropical y lo latino, Lucas Sugo se convirtió en una de las figuras más queridas de la música del Río de la Plata. Su carrera combina talento artístico, formación académica y un profundo compromiso emocional con su público. A lo largo de los años, ha cosechado premios, distinciones y millones de seguidores que lo acompañan en cada paso. Su presencia en medios, su cercanía con la gente y su capacidad para reinventarse, hacen de Lucas Sugo un artista completo y auténtico.

Ha recibido numerosos premios, entre ellos, 4 Premios Graffiti, Premio Carlos Gardel, Premio Charrúa, Marco de Plata y de Oro, Premio Batoví y el Premio Manuel Oribe. En 2016, fue declarado Ciudadano Ilustre del departamento de Rivera, recibiendo además la llave de la ciudad. En 2017, obtuvo el Botón de Plata de YouTube por el impacto de su canal oficial. Sus discos han sido récords de venta, alcanzando certificaciones de Disco de Oro y Platino.

Lucas condujo el exitoso ciclo «A solas con Lucas» (Canal 4, horario central), en el que entrevistó a destacadas figuras como Luciano Pereyra, Ivete Sangalo, entre otros. En 2022 y 2023, se consagró como uno de los coaches más queridos y carismáticos de “La Voz Uruguay”, el exitoso programa de talentos emitido por Canal 10. Su participación fue clave en el desarrollo artístico de nuevos talentos, demostrando no solo su conocimiento técnico y musical, sino también su calidez humana y compromiso con las nuevas generaciones.

Ha compartido escenario y estudio con grandes referentes de la música latina como Valeria Lynch, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Pepe Guerra, Angela Leiva, Luana, Los Alonsitos, Larbanois & Carrero, La Konga, Axel, Alex Ubago, entre otros.

Entradas

A la venta en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21. Para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, acceden a un tope de reintegro del 20% y hasta en 3 cuotas sin interés