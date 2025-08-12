Cultura inicia un ciclo de cine con tres películas dedicadas a San Martín

A días de conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del Padre la Patria, el Instituto de Cultura de Corrientes (ICC) llevará adelante el Ciclo de Cine Sanmartiniano, con tres películas sobre momentos trascendentales en la vida del General José de San Martín. Las mismas se proyectarán del 13 al 15 de agosto en tres museos de la ciudad, con acceso libre y gratuito.

Este ciclo organizado por el ICC, que encabeza Beatriz Kunin, tiene como propósito honrar el legado del Libertador. Para ello, el miércoles 13, a las 18, se proyectará “San Martín, el último viaje” en el Centro Cultural Sanmartiniano (25 de Mayo 1406). Un flamante espacio museográfico dedicado al prócer, que ofrece una experiencia inmersiva para los visitantes. En este caso, se trata de un documental sobre la vida de San Martín en el exilio, del reconocido cineasta Diego D’Angelo.

El jueves 14 se ofrecerán dos funciones: una a las 15, y otra a las 18, en el Museo Arqueológico y Antropológico, ex Casa Martínez (Quintana 971). En este caso, se proyectará la película “Revolución, el cruce de los Andes”, que aborda la figura de uno de los hombres más importantes de la historia argentina, el Gral. José de San Martín, a través de la reconstrucción de la gesta épica más trascendente en la liberación de Latinoamérica.

La última actividad se desarrollará el viernes 15, a las 17.30, con la proyección de «El Santo de la Espada”, en el Museo Histórico de Corrientes Tte. Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoin (9 de Julio 1044). En este caso particular, la película trata la vida de José de Martín, desde su regreso de Europa en 1812, hasta su exilio definitivo, tras la entrevista en Guayaquil.