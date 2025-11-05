El Instituto de Cultura de Corrientes realizará este miércoles a las 11 horas, la presentación oficial de La Noche de los Museos 2025, que se desarrollará en museos y espacios culturales de toda la Provincia. El evento donde tendrá lugar el lanzamiento de la propuesta, será en el Patio de la Cultura «Marité Salas» de dicho organismo público, ubicado en San Juan 546 de esta Capital.

La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, brindará detalles de la iniciativa, prevista para el sábado 8 de noviembre en el horario de 20 a 1 de la madrugada, con distintas muestras, espectáculos y actividades especiales en museos y espacios culturales. Es así que «una noche especial dará inicio con la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, en San Juan 839, que se llevará a cabo a las 20 horas, con la presencia de autoridades provinciales e invitados especiales», informaron.

De esta manera, los museos provinciales dependientes del Instituto de Cultura abrirán sus puertas para ofrecer a los visitantes una experiencia única. Esto incluye al Museo de Ciencias Naturales «Dr. Amado Bonpland»; el Museo de Artesanías Tradicionales (MAT); el Museo Arqueológico y Antropológico, ex Casa Martínez; el Museo de Bellas Artes «Dr. Juan Ramón Vidal»; el Museo Histórico «Tte. Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoin»; el Centro Cultural Sanmartiniano, el Museo del Carnaval Correntino y el Centro de Interpretación del Chamamé, futuro Museo del Chamamé.

También confirmaron que participarán los espacios culturales municipales de la ciudad de Corrientes, «Adolfo Mors» y Casa Molinas; el Palacio de la Legislatura Provincial; el Museo Histórico de Vías Navegables, y distintos centros culturales de las localidades Yapeyú, Loreto, San Miguel, Itatí, Sauce, Concepción, Santa Ana, Chavarría e Itá Ibaté.

Habrá visitas guiadas, muestras exclusivas y música en vivo con la participación de los elencos estables de la Dirección de Asuntos Culturales del Senado de la Provincia y la Fundación Gitane. Además, se podrán disfrutar de intervenciones artísticas, presentaciones teatrales en el marco del proyecto Teatro Miní en articulación con la Delegación Corrientes de Extensión Universitaria de la Univeisdad Nacional del Nordeste (UNNE) y actividades especiales diseñadas para todos los gustos y edades.

La Noche de los Museos es una oportunidad para descubrir o redescubrir el patrimonio cultural de Corrientes. Los museos provinciales, cada uno con su propia identidad y rica historia, serán los protagonistas de esta noche tan especial.