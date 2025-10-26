Curuzú fue sede de una exitosa instancia regional de los Juegos Culturales Correntinos

Durante la jornada de miércoles, la Casa del Bicentenario en la ciudad de Curuzú Cuatiá fue sede del Selectivo Regional de los Juegos Culturales Correntinos (región 3 y región 4), recibiendo a delegaciones de los departamentos de Goya, Mercedes, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Cruz de los Milagros, Yataití Calle, Lavalle y Carolina.

El evento contó con el acompañamiento del intendente de Curuzú Cuatiá, Dr. José Irigoyen, el viceintendente Guillermo Morandini, y el director de Cultura, Marcelo Sandoval. Y en representación del Instituto de Cultura de Corrientes, un equipo de trabajo encabezado por el coordinador de los Juegos, Hernan Molina.

Este programa organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes, en articulación con más de 25 municipios, tiene como principal propósito promover el talento de jóvenes y adultos mayores de distintos puntos de la provincia en más de una decena de disciplinas artísticas.

Talento

Se vivió una jornada a puro talento con presentaciones en el escenario de participantes en distintas categorías de las disciplinas de danza, teatro, canto y conjunto musical.

En paralelo, los presentes pudieron apreciar las obras en competencia de pintura, fotografía e historia que estuvieron expuestas en el ingreso de la Casa del Bicentenario. Y además, hubo competencia en videominuto, cuento y poesía.

Un jurado de especialistas tuvo la difícil tarea de elegir a quienes representarán a las regiones 3 y 4 en la final provincial de los Juegos Culturales, prevista para fines de noviembre.

Programa

Este 2025, los Juegos Culturales Correntinos cumplen 20 años de historia, constituyéndose en una de las actividades más federales del organismo provincial de Cultura con la participación todos los años de más de 25 municipios.

Está destinado a jóvenes de 12 a 18 años y adultos mayores de toda la provincia, en distintas categorías artísticas. En la categoría única (12 a 18 años), compiten en las disciplinas de conjunto musical, teatro grupal, teatro unipersonal, historieta y danza libre; en las categorías Sub 15 y Sub 18 en canto solista, freestyle, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, videominuto y danza (pareja); y en el caso de Adultos Mayores en canto solista, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, danza y teatro unipersonal.

Además, debido al crecimiento del programa, desde el año 2012 la instancia provincial de los Juegos Culturales es una Sub Sede del Certamen Pre Fiesta Nacional del Chamamé. Lo que constituye la oportunidad de participar en la Gran Final de este certamen y, en el caso de ser seleccionados, acceder al escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé

Seleccionados

Región 3

Canto Solista SUB 15 María del Pilar Ramallo de Mercedes

Canto Solista AM Domingo de la Cruz Verón de Monte Caseros

Conjunto Musical C. Única Thiago Santia y Simon Sosa de Mercedes.

Danza Pareja SUB 18 Santino Cappelletti y Fernández Ponce de Monte Caseros

Danza Individual C. Única Empate Arianne Abril Medina de Mercedes y Waira Valentina Benitez de Monte Caseros

Videominuto SUB 18 Empate Yuliana Chamorro de Mercedes y Román Insaurralde de Curuzú Cuatia.

Historieta C. Única Empate Eugenia Alegre Arizaga y Martín Villasante de Mercedes

Teatro Grupal C. Única Lautaro Benítez, Ayelen Niveiro y Alexis

Vera de Monte Caseros

Fotografía SUB 15 Damaris Sanchez de Curuzú Cuatia

Fotografía SUB 18 Aldama Bueno de Curuzú Cuatia

Dibujo y Pintura AM Berta Acevedo de Mercedes

Dibujo y Pintura SUB 15 Isaias Maldonado de Curuzú Cuatia

Dibujo y Pintura SUB 18 Empate Facundo Acevedo de Curuzú Cuatia y Brisa V. Cabrera de Mercedes

Dibujo y Pintura Ex Ganadores Pabla Aguirre de Mercedes

Poesía SUB 15 Araceli Noemi Vallejos de Curuzú Cuatia

Cuento SUB 18 Luciana Poesía de Curuzú Cuatia

Región 4

Canto Solista SUB 18 Brisa Eliana Diaz de Goya

Canto Solista SUB 15 Nieves Fernández de Goya

Conjunto Musical C. Única Matías Ignacio Caneva y Alejo Aquino de Goya

Danza Pareja SUB 15 Andrea Torales y Juan Martín de Gregorii de Goya

Danza Pareja SUB 18 Empate Selene Barrios y José Gerónimo Aquino de Goya. Valentina Abril Medina y Esteban Tobias Aguirre de Goya.

Danza Pareja AM Aurelia Almiron y Eduardo Sandoval de Goya

Danza Individual C. Única Cristian Aranda de Goya

Danza Individual Ex Ganadores Alexis Almua de Goya

Videominuto SUB 15 Tobias Zonschain de Goya

Teatro Grupal C. Única Conrado Brikman y Ana Paula Fleitas de Goya

Fotografía SUB 15 Valentina Mazzuchini de Goya

Fotografía AM Marta Reyes Letellier de Goya

Dibujo y Pintura AM Nelida Yolanda Jara de Goya

Dibujo y Pintura SUB 15 Cristobal Solis de Lavalle

Dibujo y Pintura SUB 18 Eugenia Aquino Comachi de Goya

Dibujo y Pintura Ex Ganadores Laura Retamar de Goya

Poesía SUB 15 Dylan Benjamín Monzón de Goya

Poesía SUB 18 Selene Maillen Garcia de Goya

Cuento SUB 18 Candela Stefania Cabalieri de Goya

Cuento AM Vilma Diana Stalla de Goya

Cuento Ex Ganadores Agustina Avalos de Goya