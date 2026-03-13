13 marzo, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-107477-800

Desarrollo Social dicta capacitación y entregó carnet a emprendedores

@ctesnot 25 febrero, 2026
imagen-107385-800

Paso de la Patria reeditará una nueva edición del Torneo Apertura de Pesca del Dorado

@ctesnot 21 febrero, 2026
imagen-107019-800

«Diversión Responsable», en Itatí

@ctesnot 6 febrero, 2026

Te pueden interesar

imagen-107918-800

Desde este viernes 13 estarán habilitadas las tarjetas Sapucay

@ctesnot 12 marzo, 2026 0

Desarrollo Social recorre el interior provincial

@ctesnot 12 marzo, 2026 0
imagen-107907-800

Valdés se reunió con importantes inversores, CEOS y gobernadores con el objetivo de conseguir financiamiento para la provincia

@ctesnot 12 marzo, 2026 0
imagen-107876-800

Las exportaciones del NEA crecieron más del 20% y las de Corrientes en más del 30%

@ctesnot 11 marzo, 2026 0