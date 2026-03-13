Desarrollo Social recorre el interior provincial

El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de José Irigoyen y a través de la Dirección General de Participación Social y Abordaje Territorial, con su titular Alfredo González, continúa recorriendo el Interior para acercar más prevención a la sociedad. En esta oportunidad, se visitaron las localidades de Tatacuá y Colonia Pando, realizando entrega de kits de ovitrampas y reposición de BTI, del programa Detectar Dengue.

Este programa se encuentra en 77 municipios de la provincia y en 39 delegaciones municipales de la Capital. Un trabajo que se lleva adelante reforzando la prevención y el cuidado de la salud en cada comunidad.