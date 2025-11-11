«Descubrí Corrientes», la propuesta turística que cumple un año

El programa de la Municipalidad realizó visitas pedestres en el centro histórico, cementerio San Juan Bautista, plaza Libertad y Punta Arazaty, entre otros. Además, permitió el impulso y desarrollo de la ciudad

El programa de la Municipalidad «Descubrí Corrientes» cumple un año, con más de 2.500 turistas y vecinos que participaron de los 105 recorridos guiados por diferentes circuitos turísticos de la ciudad.

El subsecretario de Promoción y Calidad, Juan Pedro Picasso, destacó el acompañamiento de vecinos y turistas que participaron de las visitas pedestres en el centro histórico, cementerio San Juan Bautista, plaza Libertad y Punta Arazaty, entre otros.

«Son más de 2.500 turistas y vecinos que han participado de los diferentes circuitos de este programa que tiene una idea muy simple, pero con un objetivo muy ambicioso, que es el de poner en valor, de una vez y para siempre, los circuitos que tiene nuestra ciudad», precisó el funcionario.

Picasso resaltó que el programa permite también «poner en valor, por sobre todas las cosas, el gran trabajo que vienen desarrollando las guías de sitio de la ciudad, que acompañaron los recorridos pedestres».

A su vez, el subsecretario de Promoción y Calidad señaló que «Descubrí Corrientes» permitió «que los correntinos seamos los principales promotores de nuestra ciudad, los principales defensores de nuestro destino y los que más tenemos que conocer nuestra ciudad para seguir invitando y fomentando a esta construcción de un destino turístico que hoy lo somos».

El turismo como desarrollo economico

Entre tanto, el funcionario destacó que el programa permite fortalecer las políticas de turismo impulsadas por la gestión del intendente, Eduardo Tassano. «Desde la intendencia se hizo un gran trabajo como equipo para poder romper esas barreras de que en Corrientes no había nada para hacer, para decir que en Corrientes hay todo para hacer», dijo.

«La ciudad se ha transformado, los espacios de la ciudad se han transformado. Hay inversión privada. Entonces, podemos decir con mucha satisfacción que hoy Corrientes es una ciudad turística», agregó.

Aseguró que «el turismo constituye un motor de desarrollo económico importantísimo para la ciudad, un motor de oportunidades en nuestra ciudad, porque el turismo no es solo viajar, sino también es cumplir sueños, cumplir metas, cumplir objetivos».

Continuación

El programa «Descubrí Corrientes» continuará los próximos fines de semana de noviembre. Los días sábados en plaza Libertad de 18 a 20, mientras que los días domingo en el primer patio del Cementerio San Juan Bautista, en el mismo horario.