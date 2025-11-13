La Municipalidad de Corrientes informa que los usuarios deben actualizar su tarjeta SUBE para acceder a los beneficios locales. Ahora, además de hacerlo desde una TAS o la app SUBE, también pueden validarla en el colectivo con «Atributo a bordo». La medida alcanza a estudiantes, personas con discapacidad, con VIH, trasplantados, mayores de 70 años y jubilados.

El municipio capitalino, a través de la Subsecretaría de Transporte, recuerda que los usuarios que viajan en transporte público con tarjeta física SUBE y cuentan con descuentos locales, deben actualizar el plástico para que esos beneficios se apliquen correctamente a la hora de viajar. Si bien ya se podía realizar este trámite simple desde una de las Terminales Automáticas SUBE (TAS) o en la app SUBE, ahora se le suma la posibilidad de actualizar en el validador de un colectivo con “Atributo a Bordo”, sólo apoyando la tarjeta.

El proceso de actualización de la tarjeta SUBE física es ágil y puede realizarse en simples pasos a través de los siguientes canales:

App SUBE: Seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Terminal Automática: En la terminal más cercana, apoyar la SUBE unos segundos hasta que el equipo indique que la retires.

En el validador del colectivo: Mediante la funcionalidad «Atributo bordo». Al subir, se debe indicar al chofer que hay una actualización pendiente en la SUBE. Luego, acercar la tarjeta al validador, en el mismo lugar donde se paga el boleto, hasta que la pantalla indique que el atributo fue aplicado.

Es importante mencionar que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, subsidio otorgado por el Estado Nacional para viajar con 55% de descuento, no deben realizar el trámite de actualización. La medida está destinada únicamente a quienes tengan los beneficios locales: estudiantes de todos los niveles educativos, personas con discapacidad, con VIH, trasplantados, mayores de 70 años y jubilados.