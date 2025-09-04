Destacado crecimiento de la actividad portuaria en Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés destacó este martes el crecimiento de la actividad portuaria en Corrientes, el cual atraviesa «un momento sin precedentes» informaron. Desde julio de 2024, el puerto de Capital está alcanzando un volumen promedio de 1800 TEUs (Unidad Equivalente a Veinte Pies, por su sigla en inglés) mensuales, posicionando a la Provincia como un nodo clave en la hidrovía Paraná-Paraguay.

En este marco, el primer Mandatario sostuvo que «Corriente crece con visión, con planificación, con inversiones y trabajo».