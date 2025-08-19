Destacan el compromiso de Corrientes con la educación desde los primeros años

Corrientes es una de las seis provincias que obtuvo el diploma de Provincia Alfabetizando, otorgado por la fundación Argentinos por la Educación. El acto de premiación se realizó ayer lunes en el salón amarillo y fue presidido por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, la ministra de Educación Práxedes López y los referentes de la fundación Agustina Lenzi y Maximiliano Pisani.

“Para otorgar este reconocimiento analizamos varios componentes como por ejemplo la institucionalización en la provincia de las capacitaciones docentes, los planes de alfabetización y miramos como vienen avanzando en los proyectos que cada provincia presentó en el Concejo Federal de Educación”, explico Maximiliano Pisani y contó también que es el 2025 es el tercer año en que realizan este monitoreo “la idea que tenemos es que a partir de los compromisos que firmaron los Gobierno seguir monitoreando. Es un paso en el camino de reconocer a quienes están haciendo un buen trabajo”.

Vale señalar que, Argentinos por la Educación es una organización de la sociedad civil creada con el objetivo de poner a la educación en el centro del debate público, entendiendo que es el pilar para el desarrollo y la igualdad de oportunidades de cada integrante del país.

Asimismo, busca generar sistemas de gestión e información cada vez más amplios para poder monitorear el estado de la situación educativa en cada provincia a través de informes detallados.