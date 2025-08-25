Disertación sobre la obra «Flor Indígena» de la colección Félix Bunge

El Instituto de Cultura de Corrientes invita a asistir a una nueva actividad en el marco del ciclo de charlas en el Museo de Bellas Artes Doctor Juan Ramón Vidal (San Juan 634). El miércoles 27 de agosto, a las 20, la doctora Mariana Giordano disertará sobre la obra Flor Indígena, escultura de Gonzalo Leguizamón Pondal. Como siempre, el acceso es libre y gratuito.

De esta manera, continuará el ciclo de charlas organizadas por el Museo de Bellas Artes Doctor Juan R. Vidal en el marco de una nueva impresión del «Catálogo Razonado de las colecciones Félix Bunge y Octavio Gómez», posible gracias a la gestión del Gobierno de la Provincia de Corrientes a través del Instituto de Cultura en la persona de su presidente, Beatriz Kunin, del director del Museo, Pablo Guiglioni y Fanny Canievsky.

En ésta oportunidad la Dra. Mariana Giordano disertará sobre la obra Flor indígena de la colección Félix Bunge, escultura de Gonzalo Leguizamón Pondal.

Disertante

Mariana Giordano es Doctora en Historia y Magister en Epistemología y Metodología de la Investigación. Investigadora Independiente del CONICET Y Profesora de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades UNNE. Investiga sobre historia del arte del Nordeste Argentino, Paraguay y Bolivia. Académica Delegada por el Chaco en la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Directora del Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen (NEDIM) del Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET. Ha ejercido la docencia de grado y posgrado en diversas Universidades del país y el extranjero. Ha realizado numerosos trabajos de curaduría de exposiciones artísticas.

Miembro de la Junta de Estudios Históricos del Chaco. Tanto sus trabajos vinculados a la escultura como a la fotografía de la región que trabaja han dado como resultado importantes publicaciones entre las que figuran “Discurso e imagen sobre el indígena chaqueño”, 2004; “Captura por la cámara, devolución por la memoria 2010″ «Mena”, “Hans Mann. Miradas sobre el patrimonio cultural», 2004; «Corrientes 1960. Imágenes de la ciudad perdida Corrientes, 2003. Juan de Dios Mena. Buenos Aires, 1999, entre otros. También ha participado con capítulos o artículos en libros y cuenta con una amplia publicación de artículos en revistas especializadas.