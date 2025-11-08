Con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo, se recibió anoche en Casa Iberá, a 12 agentes de viajes de una mayorista de Buenos Aires, (Grupo 8 Operadora de Turismo), quienes han traído a 10 agentes de viaje minoristas a conocer el destino para que puedan comercializar directamente los servicios que está mayorista les ofrece para visitar Corrientes durante todo el año.

En este contexto estuvo presente la Ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri; el Subsecretario de Promoción e inversiones Turísticas Augusto Costaguta, la Presidente de la Cámara de Turismo de Corrientes, Alejandra Boloqui, el Subsecretario de Turismo y deporte de la municipalidad de Corrientes, Juan Braillard Poccard. Además, asistieron y acompañaron agentes de viajes y miembros de la Cámara de Turismo de Corrientes.

En la ocasión la Ministra de Turismo brindó unas palabras de recibimiento y al mismo tiempo dio a conocer detalladamente los atractivos y productos turísticos con los que cuenta la Provincia además de su gastronomía, eventos, destinos turísticos y fiestas populares.

Por otra parte, Alejandra Boloqui señaló que los 12 agentes durante cuatro días recorrieron Corrientes, Mercedes y en el día de hoy Colonia Carlos Pellegrini donde realizarán varias actividades. Al mismo tiempo remarcó que una de las cosas importantes de este encuentro es que un operador mayorista de más de 20 años de trayectoria en el mercado nacional e internacional, está interesado en vender distintos productos y paquetes turísticos de Corrientes”.

Vale mencionar que anoche luego de compartir el recibimiento y bienvenida de todos, los agentes tuvieron la posibilidad de recorrer y vivenciar las actividades de interpretación sobre la Reserva natural Iberá que ofrece Casa Iberá.