El Ministerio de Educación a través del programa «Leer y Comprender, camino para aprender», impulsa jornadas de trabajo destinadas a docentes y directivos. Las acciones incluyen herramientas de enseñanza que promuevan en los estudiantes la autonomía en la construcción de sentido y la comprensión de textos. De esta manera se da continuidad a las líneas de trabajo del Programa Corrientes Aprende. Las actividades comenzaron este martes (24 de febrero) y se replicarán el viernes 27.

La primera jornada de fortalecimiento incluyó dos encuentros simultáneos realizados ayer entre las 13.30 y las 17 en la Escuela Nº125 donde hubo 25 instituciones educativas de San Martín (con 50 participantes aproximadamente) y en la Escuela Nº93 que contó con la presencia de 31 instituciones educativas de Paso de los Libres (90 participantes).

La segunda jornada está prevista para el viernes 27 de febrero, entre las 13.30 y las 17.30 en la Escuela Nº75 con 39 instituciones educativas de Lavalle (94 participantes) y simultáneamente en la Escuela Nº53 con 57 instituciones educativas de Esquina (120 participantes).

Temas

Durante estos encuentros se promueve la recuperación de los documentos generados por el Ministerio de Educación para primer y segundo grado, disponibles en versión digital (libro, guías, videos de modelado, clases virtuales, materiales de apoyo).

Se hace una revisión de resultados de aprendizaje de estudiantes de primer y segundo grado 2025 y propuesta de agrupamientos flexibles para atender a los desafíos 2026.

El objetivo de estos encuentros es también, redactar propuestas de guías de planificación para docentes de tercer grado que recuperen las actividades pendientes del Libro Aprendemos con Kapi (no desarrolladas en 2025) para desarrollar los primeros días de clase.

Se plantean estrategias de lectura, comprensión literal e inferencial de textos escritos, también monitoreo y evaluación de la lectura y la comprensión lectora a partir de las propuestas del Cuadernillo de Fluidez y Comprensión Lectora 3er y 4to grado, material elaborado por el Ministerio de Educación en 2025.

Cada directivo recibe tantos ejemplares de Cuadernillos de Fluidez y Comprensión Lectora 3° Y 4°, como secciones de tercer grado tenga la escuela.