29 noviembre, 2025

Noticias relacionadas

Vicerrectores de nivel Superior recibieron su decreto de titularización

@ctesnot 25 noviembre, 2025
Alistan el cierre de Ciclo Lectivo de los CDI Provinciales

@ctesnot 25 noviembre, 2025
El Ministerio de Educación entregó un colectivo para el traslado de estudiantes de Goya

@ctesnot 17 noviembre, 2025

Te pueden interesar

Salud realizará una jornada de concientización y control por el Día Mundial del Sida

@ctesnot 28 noviembre, 2025
Topa llega al Teatro Vera con su especial de Navidad en doble función el 7 de diciembre

@ctesnot 28 noviembre, 2025
Valdés juró como senador y anticipó que impulsará iniciativas sobre producción e industrialización

@ctesnot 28 noviembre, 2025
Docentes de escuelas técnicas se reunieron en la capital correntina

@ctesnot 28 noviembre, 2025