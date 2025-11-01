Con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas rurales de la provincia, el Ministerio de Educación realizó hoy una jornada titulada “Enseñar y aprender en red: La alfabetización como compromiso compartido”. La actividad (organizada en dos turnos) tiene lugar en la Escuela N° 10 “Remedios de Escalada de San Martín” y durante la mañana contó con la presencia de la ministra de Educación Práxedes López quien llamó a los docentes a profundizar el trabajo de alfabetización que se viene realizando desde hace cuatro años.

El encuentro de escuelas rurales que comenzó esta mañana busca generar espacios de reflexión, intercambio y formación situada en torno a las políticas prioritarias de alfabetización integral en lengua y matemática. Para esto, la propuesta se organizó en dos turnos complementarios que articulan la mirada sobre la lectura, la escritura y la resolución de problemas desde una perspectiva interdisciplinaria y territorial.

“Las escuelas rurales nos dan siempre satisfacciones y eso se debe a un gran trabajo que vienen haciendo”, dijo la ministra de Educación Práxedes López y resaltó la importancia de haber cambiado (hace cuatro años) la forma de enseñar a leer y a escribir. “Desde la Dirección de Planeamiento se viene haciendo un trabajo maravilloso en lo que respecta a alfabetización, y ese trabajo alcanzó a toda la provincia por eso les digo (a los presentes) que tenemos que seguir avanzando en ese sentido”, y marcó también la importancia de reforzar el trabajo en la escuela secundaria.

Turnos

El turno mañana estuvo orientado a la socialización de experiencias institucionales que se desarrollan en el marco de los proyectos integrados rurales, y al análisis de los resultados del censo de fluidez y comprensión lectora.

El turno tarde centrará la reflexión en la alfabetización matemática como parte de la política integral de alfabetización. Bajo el lema “La Matemática también se cuenta”, se presentará el cuadernillo «El casamiento de Mariana», elaborado a partir del trabajo territorial con escuelas rurales. El material propone una enseñanza de la matemática desde la lectura, la oralidad, la representación y el uso de material concreto, recuperando la narrativa como recurso para dar sentido al cálculo y a la resolución de problemas.