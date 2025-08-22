Docentes y estudiantes de profesorados se capacitaron en alfabetización

El Ministerio de Educación realizó este viernes un encuentro de articulación entre equipo de alfabetización y profesorados de Educación Primaria. El acto inaugural fue presidido por la ministra de Educación Práxedes López quien destacó los resultados obtenidos por Corrientes en materia de lectura y escritura tras la aplicación del plan de alfabetización.

El encuentro de esta mañana contó con la participación de estudiantes de Práctica III y Residencia y también profesores de espacios curriculares: Práctica III, Residencia, Ateneos, y se convirtió en el punto de partida, donde los estudiantes de formación docente tomaron contacto con las bases del Plan de Compromiso por la Alfabetización y de las herramientas de los Programas destinados al nivel Primario (alfabetización inicial y avanzada).

Esta instancia fue liderada por el equipo de alfabetización del Ministerio de Educación y tuvo como objetivo principal presentar de forma detallada los recursos didácticos (libros, cuadernillos y guías) diseñados para la aplicación en el aula. Se brindó además una contextualización de los programas, sus objetivos, fundamentos pedagógicos y las estrategias clave para la enseñanza de la lectura y la comprensión de textos.

“Tengo que agradecerles por la predisposición, yo creo que el camino que encaramos es el que nos va a dar resultado”, dijo la ministra Práxedes López en tanto remarcó que “a leer se aprende en la escuela” y agregó: “Cuando iniciamos el plan de compromiso por la educación decidimos ir paso a paso, analizando lo que va sucediendo. Hoy los resultados que nos da COPE, muestran que nuestros alumnos en primer grado leen y en tercer leen fluidamente. Cuando voy a las escuelas todos quieren mostrar cómo leen y cómo escriben en cursiva”.

Luego del acto, los estudiantes tuvieron la posibilidad de vivir la “experiencia del Colectivo de Lectura”, que estuvo estacionado en cercanías de la Facultad de Derecho. Mientras tanto, los profesores de los ISFD junto al equipo de alfabetización, delinearon las acciones a seguir.

Una vez que los profesores y estudiantes conocieron el material, el siguiente momento del dispositivo de articulación se enfocó en la reflexión y el análisis pedagógico profundo dentro del ámbito del instituto.

Ahora se espera que los materiales presentados y las orientaciones didácticas se conviertan en el centro de las clases/talleres en los institutos de formación docente. Bajo la guía de los profesores de la institución, los estudiantes abordarán críticamente los materiales, analizando su pertinencia, adaptabilidad a diferentes contextos de aula y posibles desafíos en la implementación. Este momento será flexible en función de la programación de cada instituto y la instancia que se encuentren transitando en los espacios curriculares y las prácticas docentes en terreno. Serán los institutos los que delineen las acciones propias de este momento.