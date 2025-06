Donar sangre para salvar vidas, la Municipalidad realizó una nueva campaña solidaria

La Municipalidad de Corrientes se sumó una vez más al trabajo del Banco de Sangre Central y la Fundación del Banco de Sangre de Corrientes, promoviendo que cada vez más vecinos se animen a donar. La colecta tuvo lugar en Casa Ñandereko, Centro de Interpretación del Chamamé, con la participación de trabajadores municipales y la comunidad en general.

La Municipalidad de Corrientes, el Banco de Sangre Central y la Fundación del Banco de Sangre de Corrientes (Bansacor) llevaron adelante este jueves en la Casa Ñandereko, Centro de Interpretación del Chamamé, una nueva campaña de donación de sangre, reafirmando la importancia de este acto solidario que puede salvar hasta seis vidas.

Presente en el lugar y donante habitual, el secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano, indicó que «como lo hacemos de manera permanente cada tres meses, estamos promoviendo la donación voluntaria de sangre, más teniendo en cuenta que en junio es el mes del donante, ya que el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre».

Remarcó que la gestión del intendente, Eduardo Tassano, y el viceintendente, Emilio Lanari, “al ser los dos médicos y sabiendo la importancia de las distintas cuestiones de salud, celebraron un convenio con la Fundación Bansacor y con el Banco de Sangre, para estas campañas permanentes, donde el municipio no solo presta la colaboración logística, sino que promovemos que los empleados municipales y los distintos funcionarios colaboren”.

El funcionario señaló que «es muy importante que la comunidad participe porque de esa manera genera que el banco tenga sangre reservada para los casos de urgencia, para los casos de necesidad». «Entonces cuando alguien tiene un accidente o tiene una cuestión crítica de salud, puede saber que hay sangre disponible para poder atender esa situación», agregó.

En ese sentido, Calvano indicó que estas campañas permiten “concientizar sobre los beneficios de donar sangre. Donar sangre beneficia la salud de la persona que dona, te permite oxigenar tu sangre, estar más saludable y a su vez, también contribuimos a derribar muchos mitos que tienen que ver con las condiciones para ser donante: no hace falta venir en ayunas, uno puede tener tatuajes mientras no sean recientes, no debe tener problemas de salud”.

Asimismo, el secretario de Coordinación de Gobierno adelantó que la iniciativa se volverá a repetir dentro de tres meses. “Lo hacemos generalmente en marzo, junio, septiembre y diciembre, que es el ciclo en el cual una misma persona puede volver a donar”, precisó.

Donante

Por su parte, Ana, una joven que participó de la campaña de donación, destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Banco de Sangre y dijo: «Ya vengo donando hace mucho tiempo porque salva muchas vidas».

Además, la joven sostuvo que «donar sangre salva vidas, da la oportunidad a otras personas que realmente necesitan, es cuestión de unos pequeños estudios como tomarte la presión y responder algunas preguntas que te hacen acá y ya está».