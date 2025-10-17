dos nuevos yaguaretés fueron liberados en el Iberá

En un nuevo hito para la conservación de la fauna autóctona, el Parque Iberá incorporó dos nuevos ejemplares de yaguareté en libertad. Chaco y Taragüí, dos machos provenientes de El Impenetrable, fueron liberados en la Isla San Alonso, elevando a más de 40 el número de individuos que habitan en estado silvestre en territorio correntino.

Con esta suelta, el Iberá se consolida como el parque con mayor presencia de yaguaretés en todo el país, concentrando el 20% de la población total de la Argentina. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellos Sergio Álvarez, presidente de la Administración de Parques Nacionales; Walter Drews, intendente del Parque Provincial Iberá; Gimena Martínez, intendenta del Parque Nacional Iberá; Guillermo Díaz Cornejo, vocal de APN; Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina, Marisi López, Coordinadora de Relaciones Institucionales y Turismo de Naturaleza de Rewilding Argentina y el subsecretario de Turismo de Corrientes, David Zajarevich, en representación de la ministra Alejandra Eliciri.

Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina, destacó la magnitud del logro: “Chaco y Taragüí son los ejemplares silvestres registrados número 41 y 42 en el Iberá. Estamos felices y, a la vez, nostálgicos porque posiblemente sea una de las últimas liberaciones, ya que la población crece de forma natural y con una variabilidad genética saludable. El yaguareté vuelve a repoblar Iberá y ya vemos impactos ecológicos positivos, además de un fuerte efecto en la economía y la identidad cultural correntina.”

Por su parte, Zajarevich resaltó el compromiso del Gobierno Provincial en este proceso: “Pasamos de tener cero yaguaretés a contar con una población estable que hoy incluso puede abastecer a otros parques del país. Corrientes se convirtió en pionera en políticas de reintroducción de especies. Es un logro inmenso de una década de trabajo sostenido que hoy nos permite mirar al futuro con orgullo y responsabilidad.”

Desde el Ministerio de Turismo se subrayó que este tipo de acciones no sólo fortalecen el equilibrio ambiental, sino que también posicionan a Corrientes como referente internacional en turismo de naturaleza. La creciente presencia del yaguareté convierte al Iberá en un destino privilegiado para la observación de fauna, ampliando las oportunidades de desarrollo para las comunidades locales.

El Gobierno de la Provincia de Corrientes reafirma así su compromiso con la conservación, acompañando activamente una política pública que hoy es ejemplo para toda la región. El yaguareté —símbolo mayor de la cultura correntina— volvió para quedarse.