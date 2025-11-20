DPEC reitera alerta sobre estafas: cuentas falsas ofrecen descuentos

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) advierte a la comunidad sobre la circulación de cuentas falsas en redes sociales: Facebook, Instagram, X y WhatsApp para ofrecer descuentos irreales de hasta un 50% en las facturas de energía, información absoluta y completamente FALSA.



Los estafadores solicitan a los usuarios que se contacten a un número de teléfono con el fin de aplicar descuentos engañosos en sus últimas facturaciones. Ante esta situación, DPEC ha iniciado una campaña a través de correo electrónico y redes sociales para alertar a la población y aumentar las medidas de prevención por la aparición de inescrupulosos con propuestas falaces.



En este sentido, la DPEC recomienda tener en cuenta estos consejos para evitar estafas:



• No compartas nunca tu información personal con fuentes desconocidas.



• Verificá siempre la autenticidad de los sitios web antes de proporcionar datos sensibles.



• No hagas clic en enlaces sospechosos o descargues archivos de fuentes no confiables.



• Utilizá únicamente canales de pago oficiales, como la plataforma de Autogestión de DPEC, redes de cobro autorizadas y billeteras virtuales reconocidas.



• No hacer transferencias de pagos a terceros.



• Toda información relevante o concerniente al servicio se dará a conocer por nuestros canales oficiales (redes sociales y página web). Si no figura en nuestros canales de comunicación habituales dicha información es FALSA.

