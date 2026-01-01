Los mismos, son provenientes de envases vacíos fitosanitarios (EVF), que representan a 140 mil envases recuperados que ingresaron al sistema de gestión.

Durante el año 2025, la provincia de Corrientes alcanzó un importante hito ambiental: se recuperaron 94.183 kg de plásticos provenientes de envases vacíos de fitosanitarios (EVF), que representan a 140 mil envases recuperados que

ingresaron al sistema de gestión, superando los registros del año anterior y alcanzando un acumulado histórico de 372.598 kg desde la puesta en marcha del mismo.

Este logro es fruto del trabajo articulado y el compromiso institucional del Ministerio de Producción, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Producción Vegetal —autoridad competente de la Ley Nacional N.° 27.279 en la provincia— a cargo del José Giguer Mollevi, junto a la articulación con la Asociación Campo Limpio, responsable de implementar el sistema de gestión.

El Gobierno de Corrientes continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente y la protección de la salud pública, promoviendo una producción responsable y sustentable. Contando con tres centros de acopio transitorio (CAT) en funcionamiento; operadores habilitados para envases tipo A y B y campañas itinerantes de recepción; más de 1.000 personas capacitadas en el sistema de gestión.