La ministra de Educación Práxedes López encabezó este miércoles el acto de entrega de tablets a instituciones de nivel primario que se encuentran comprendidas en el programa Escuelas Alfa en Red. La actividad tuvo lugar en la Escuela Normal Juan Pujol y contó con la presencia de directivos de instituciones capitalinas.

El Programa Escuelas Alfa en Red está alineado al Plan de Compromiso por la Alfabetización inicialmente destinado a 288 escuelas primarias de gestión estatal y privada de distintas localidades de la provincia de Corrientes.

Su objetivo es fortalecer los aprendizajes de los estudiantes de nivel primario asegurando que adquieran las habilidades de lectura y escritura necesarias para su trayectoria educativa. En el mismo sentido, busca proporcionar herramientas específicas y un marco de trabajo para la implementación de los planes de mejora institucional en cada escuela.

Para esto, el programa cuenta con la Plataforma Acompañar cuyo propósito es facilitar el acceso a recursos digitales, monitorear el progreso, y brindar soporte pedagógico y contenidos interactivos a estudiantes y docentes, actuando como un verdadero puente entre la tecnología y el proceso de alfabetización.

“Quiero agradecer por el compromiso de estos 4 años de gestión donde hubo un trabajo intenso. Recuerdo que cuando llegamos nuestros alumnos no leían en primer grado, y no leían con fluidez en tercero, pero comenzamos un camino, que yo les puedo decir desde este lugar, que no fue sencillo pero gracias al equipo que pudimos formar, fue posible”, dijo la ministra de Educación y agregó: “Cuando yo decía que había que cambiar cómo se enseñaba a leer y a escribir, decía que se tenía que volver a escribir con la cursiva parecía lejano”.

Con respecto a la plataforma Acompañar confirmó que las tablets van a llegar a todas las escuelas. “Nosotros entendimos que no es posible una educación disruptiva sin computadoras”, consideró y dijo también que la Inteligencia Artificial es una herramienta poderosa que involucra a los docentes “vamos a tener que cambiar la manera de enseñar para poder acompañar a nuestros alumnos. Por eso esta plataforma se llama Acompañar”.

A su turno, la presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet consideró que con este programa se está dando un paso más en la educación. “La entrega de estas tablets en el marco del programa Acompañar reconoce la importancia que tiene la tecnología en la educación y la necesidad de brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para que sus trayectorias sean exitosas”.

Por su parte, la rectora de la Escuela Normal Juan Pujol, Patricia Silva Genes aseguró que esta escuela abre sus puertas para apoyar la tarea ministerial en pos de las mejoras educativas sobre todo en lo que respecta a las herramientas de aprendizaje y administración.

Alfabetización

La alfabetización está en la agenda educativa provincial desde la segunda etapa del ciclo lectivo 2022 y este año Corrientes recibió el reconocimiento por parte de Argentino por la Educación como “Provincia Alfabetizadora”, producto del análisis realizado en relación a la Asistencia a clases de los estudiantes, Material de lectura, Evaluación de los aprendizajes, Formación Docente Continua en relación a la alfabetización y la Universalización del Plan de Alfabetización.