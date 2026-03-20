El programa Colectivo de Lectura del Ministerio de Educación fue protagonista hoy, de una jornada recreativa y didáctica en la Plaza 25 de Mayo de la capital correntina donde alumnos junto con sus familias y docentes se sumergieron en el mundo de la literatura. La actividad contó también con la presencia de reconocidos escritores locales.

Luego de varios días de trabajo en las aulas, alumnos correntinos participaron este jueves de una nueva entrega del Colectivo de Lectura que integra el programa “Corrientes lee: un libro más en cada hogar”. Esta iniciativa busca fomentar la lectura en ámbitos que van más allá del aula. Bajo el lema “Tu libro tiene un nuevo destino, subilo al colectivo de lectura”, la actividad invita a la comunidad a sumarse y hacer que cada libro encuentre un nuevo lector. En esta oportunidad participaran escritores correntinos y nuevos referentes de bibliotecas populares.

“El Colectivo de Lectura forma parte del plan Compromiso por la Alfabetización y hoy nos convoca a la campaña Corrientes Lee: un libro más en cada hogar”, dijo el director de Planeamiento e Investigación Educativa Julio Simonit quien explicó, además que el objetivo de la cartera educativa es los chicos aprendan de la mejor manera posible.

“La propuesta fue que los chicos trajeran a la plaza un libro para compartir con otro niño, pero además de donarlo, ellos tienen que escribir una carta en la que explican por qué es importante leer esa obra”, marcó.

El funcionario adelantó también que el Colectivo de Lectura sumará carpas con desafíos matemáticos y carpas de arte. “Próximamente lanzaremos el plan de compromiso por la matemática”, contó.