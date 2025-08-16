Educación Técnica trabaja en la creación del Primer Foro Sectorial del sector Puertos

El director de Educación Técnico Profesional Jorge Luis Aramendi, se reunió el jueves último con el referente de la Dirección de Puertos de la Provincia Adolfo Escobar Damus.

El encuentro, desarrollado en el marco del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, tuvo como objetivo diseñar el Primer Foro Sectorial del sector Puertos, espacio que permitirá relevar las demandas vinculadas a figuras formativas clave en la cadena de suministros, entre otros aspectos centrales para el fortalecimiento de la actividad portuaria.

Un paso estratégico hacia la formación de perfiles profesionales alineados con las necesidades reales del sector.

También participaron de la reunión Ramón Sampayo y Alfredo Benítez, de la Director de Educación Técnico Profesional.