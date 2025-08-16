Educación y Desarrollo Social diseñan acciones conjuntas para los CDI

Con el objetivo de fortalecer las articulaciones entre los distintos organismos de la provincia vinculados a la Primera Infancia, se realizó esta mañana el cuarto Encuentro Provincial Interministerial – Nivel Inicial. Fue una jornada de formación, reflexión y construcción colectiva donde se puso el foco en el trabajo intersectorial para garantizar trayectorias educativas integrales desde los primeros años de vida.

El encuentro convocó a referentes de los Ministerios de Educación y Desarrollo Social, equipos técnicos, docentes, directivos de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), y profesionales vinculados al cuidado y la educación de la primera infancia.

La actividad es parte del compromiso sostenido del Gobierno para garantizar el derecho a la educación y al cuidado desde la primera infancia, a través del diálogo, la articulación interministerial y la construcción colectiva de políticas públicas integrales.

Durante el acto de inauguración, el subsecretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Julio Navias detalló el trabajo realizado durante los últimos cuatro años en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social “se enlazaron dos Ministerios que trabajan por un objetivo común”, dijo y recordó que durante este tiempo se hicieron más de 80 asistencias técnicas a los 34 CDI de la provincia y de esta manera se inició un proceso de transformación.

En el mismo sentido el ministro de Desarrollo Social resaltó la importancia del trabajo realizado de manera articulada entre los dos Ministerios y aseguró que los resultados están a la vista. “El gobernador Gustavo Valdés es claro en la importancia de abordar el desarrollo y la inclusión y eso está entrelazado en lo que venimos haciendo desde hace 4 años acá”, consideró.

A su turno, el director de Planeamiento e Investigación Educativa Julio Simonit marcó que uno de los objetivos centrales de este encuentro es conversar y reflexionar para definir acciones futuras.

Por su parte el director de los Derechos de la Niñez y la Familia Manuel Santamaría destacó: “Lo importante para decir en una instancia como esta, es que se hicieron 80 asesoramientos en este tiempo y se pueden ver claramente los cambios que se realizaron en cada una de las instituciones”.